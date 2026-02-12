Ce poveste! Concurează de doar un an împreună și au câștigat aurul la Jocurile Olimpice la dans pe gheață - Antena Sport

Perechea franceză alcătuită din Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron a câştigat medaliile de aur în proba de dans pe gheaţă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după programul de dans liber.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fournier Beaudry şi Cizeron, care patinează împreună de numai un an, s-au impus cu 225,82 de puncte, confirmând evoluţia bună din proba de dans ritmic. Reprezentanţii Franţei au impresionat şi în proba de dans liber, în care au evoluat pe coloana sonoră a filmului “The Whale”.

Rezultat uriaș pentru francezii Beaudry și Cizeon

Pentru Cizeron este al doilea titlu olimpic consecutiv, după ce la Beijing, în 2022, a ieşit campion alături de Gabriella Papadakis. Luna trecută, cei doi au câştigat şi titlul european.

Un duo en OR 🥇🇫🇷

Guillaume Cizeron & Laurence Fournier Beaudry 🫶#JeuxOlympiques | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/7ajAl0WZEf

— Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) February 11, 2026

Pe locul secund la Milano MSK s-au clasat americanii Madison Chock și Evan Bates, cu 224,39 puncte, podiumul fiind completat de canadienii Piper Gilles și Paul Poirier, cu 217,74 puncte.