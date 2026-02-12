Ce poveste! Concurează de doar un an împreună și au câștigat aurul la Jocurile Olimpice la dans pe gheață - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Ce poveste! Concurează de doar un an împreună și au câștigat aurul la Jocurile Olimpice la dans pe gheață

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026
Ce poveste! Concurează de doar un an împreună și au câștigat aurul la Jocurile Olimpice la dans pe gheață

Andrei Nicolae Publicat: 12 februarie 2026, 9:02

Ce poveste! Concurează de doar un an împreună și au câștigat aurul la Jocurile Olimpice la dans pe gheață
Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron, la Jocurile Olimpice de Iarnă / Profimedia

Perechea franceză alcătuită din Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron a câştigat medaliile de aur în proba de dans pe gheaţă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după programul de dans liber.

Fournier Beaudry şi Cizeron, care patinează împreună de numai un an, s-au impus cu 225,82 de puncte, confirmând evoluţia bună din proba de dans ritmic. Reprezentanţii Franţei au impresionat şi în proba de dans liber, în care au evoluat pe coloana sonoră a filmului “The Whale”.

Rezultat uriaș pentru francezii Beaudry și Cizeon

Pentru Cizeron este al doilea titlu olimpic consecutiv, după ce la Beijing, în 2022, a ieşit campion alături de Gabriella Papadakis. Luna trecută, cei doi au câştigat şi titlul european.

Pe locul secund la Milano MSK s-au clasat americanii Madison Chock și Evan Bates, cu 224,39 puncte, podiumul fiind completat de canadienii Piper Gilles și Paul Poirier, cu 217,74 puncte.

Madison Chock şi Evan Bates, soţ şi soţie, sunt tripli campioni mondiali şi au ajutat echipa Statelor Unite să obţină al doilea titlu olimpic consecutiv, duminică. La JO din 2022, americanii s-au clasat pe locul al patrulea.

Sursa: Agerpres.ro

Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunismJudeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism
Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron, la Jocurile Olimpice de Iarnă
Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron, la Jocurile Olimpice de Iarnă
Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron, la Jocurile Olimpice de Iarnă
Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron, la Jocurile Olimpice de Iarnă
