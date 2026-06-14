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Suedia – Tunisia LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duel echilibrat în Grupa F

Mihai Alecu Publicat: 14 iunie 2026, 22:50

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Suedia – Tunisia LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duel echilibrat în Grupa F

Suedia şi Tunisia se întâlnesc în grupe la Cupa Mondială. Foto: Getty Images

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Suedia – Tunisia este o partidă echilibrată, ce începe la ora 05:00, din faza grupelor la Campionatul Mondial, iar duelul va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 și LIVE VIDEO pe AntenaPLAY.

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Confruntarea dintre cele două formaţii ar putea să aibă în cele din urmă un rol decisiv în stabilirea clasamentului final din Grupa F, în care se mai află Olanda şi Japonia.

Detalii despre meciul dintre Suedia şi Tunisia

Partida dintre Suedia şi Tunisia are loc în Mexic, pe stadionul celor din Monterrey, o arenă care are capacitate de 53.529, iar africanii vor avea parte de o susţinere importantă, zeci de mii de suporterii fiind aşteptaţi să facă o atmosferă de meci mare.

Totuşi, la nivel valoric, prima şansă o are gruparea nordică, antrenată de fostul tehnician al lui Chelsea, Graham Potter, care a reuşit să ajungă la Mondial după ce a câştigat barajele asigurate de clasarea din Nations League.

Echipele probabile la Suedia – Tunisia

  • Suedia: Nordfeldt – Hien, Lindelof, Lagerbielke – Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson – Nygren, Gyokeres, Isak.
  • Tunisia: Chamakh – Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi – Skhiri, Khedira – Achouri, Hannibal, Gharbi – Chaouat

Lotul Suediei pentru Cupa Mondială 2026

  • Portari: Kristoffeldt Nordfeldt Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)
  • Fundași: Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Elliot Stroud (Mjallby), Carl Starfelt (Celta Vigo), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley), Eric Smith (St. Pauli)
  • Mijlocași: Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Ken Sema (Pafos)
  • Atacanți: Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Taha Ali (Malmo), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)
  • Selecționer: Graham Potter

Lotul Tunisiei pentru Cupa Mondială 2026

  • Portari: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassine (Étoile du Sahel), Mohib Al-Shamikhi( Club Africain)
  • Fundași: Ali Abdi (Nice), ​Adem Arous (Kasimpasa), ⁠Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berna)
  • Mijlocași: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC ⁠Augsburg), ​Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes ​Skhiri (Eintracht Frankfurt)
  • Atacanți: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), ​Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic)
  • Selecționer: Sabri Lamouchi
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