Germania a intrat în istorie după 7-1 cu Curacao. Performanţa cu care bate Brazilia

Germania a început Mondialul exact aşa cum se aştepta. A trecut peste momentul critic al egalării şi a pus la respect una din cele mai slab clasate echipe prezente la turneul final. A marcat de şapte ori cu Curacao şi a devenit naționala cu cele mai multe goluri din istoria Cupei Mondiale.

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Golul de 7-1 marcat de Kai Havertz în minutul 88 a reprezentat al 239-lea gol pentru Germania la Campionatul Mondial.

Nemții au depășit-o astfel pe Brazilia, care are 238 de goluri după reușita lui Vinicius din meciul cu Maroc, terminat la egalitate, scor 1-1.