Olanda – Japonia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Cele două se reîntâlnesc la Cupa Mondială după 16 ani

Olanda – Japonia este unul dintre cele mai așteptate jocuri din faza grupelor la Campionatul Mondial, iar duelul va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 și LIVE VIDEO pe AntenaPLAY.
Cele două naționale fac parte din Grupa F la turneul final, alături de Suedia și Tunisia. Disputa va avea loc pe AT&T Stadium (Arlington, Texas).
Olanda – Japonia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY
Olanda și Japonia se reîntâlnesc la Campionatul Mondial după o pauză de 16 ani, cele două fiind adversare și la turneul final din 2010, când s-au duelat tot în faza grupelor. Atunci, a fost 1-0 pentru selecționata Țărilor de Jos.
Gruparea niponă este văzută drept una dintre posibilele surprize de la acest turneu final, având un lot echilibrat și având în spate un istoric impresionant la ultimele turnee finale.
Lotul Olandei
- Portari: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
- Fundași: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter),Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton)
- Mijlocași: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marseille)
- Atacanți: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray, împrumutat de la Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)
- Selecţioner: Ronald Koeman
Lotul Japoniei
- Portari: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Hiroshima), Zion Suzuki (Parma)
- Fundași: Kok Itakura (Itakura) Ko Itakura (Ajax), Hiroki Ito (Bayern München), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
- Mijlocași: Wataru Endo (Liverpool), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Yuito Suzuki (Freiburg)
- Atacanți: Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Junya Ito (Genk), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Daizen Maeda (Celtic), Keito Nakamura (Stade Reims), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Kento Shiogai (Wolfsburg), Ayase Ueda (Feyenoord)
- Selecţioner: Hajime Moriyasu
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