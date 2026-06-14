Olanda – Japonia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Cele două se reîntâlnesc la Cupa Mondială după 16 ani

Olanda – Japonia este unul dintre cele mai așteptate jocuri din faza grupelor la Campionatul Mondial, iar duelul va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 și LIVE VIDEO pe AntenaPLAY.

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Cele două naționale fac parte din Grupa F la turneul final, alături de Suedia și Tunisia. Disputa va avea loc pe AT&T Stadium (Arlington, Texas).

Olanda – Japonia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Olanda și Japonia se reîntâlnesc la Campionatul Mondial după o pauză de 16 ani, cele două fiind adversare și la turneul final din 2010, când s-au duelat tot în faza grupelor. Atunci, a fost 1-0 pentru selecționata Țărilor de Jos.

Gruparea niponă este văzută drept una dintre posibilele surprize de la acest turneu final, având un lot echilibrat și având în spate un istoric impresionant la ultimele turnee finale.

Lotul Olandei