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“Aş fi vrut să-mi trag un pumn”. Jurgen Klopp, reacţie savuroasă după Germania – Curacao 7-1. Ce i-a spus lui Nagelsmann

Viviana Moraru Publicat: 15 iunie 2026, 0:18

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Aş fi vrut să-mi trag un pumn. Jurgen Klopp, reacţie savuroasă după Germania – Curacao 7-1. Ce i-a spus lui Nagelsmann

Jurgen Klopp şi Julian Nagelsmann/ Captură Magenta TV

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Jurgen Klopp a reacţionat, după ce Germania a învins-o cu 7-1 pe Curacao, în prima etapă a grupelor Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Jurgen Klopp este prezent în SUA, fiind analist la un post de televiziune. Antrenorul german a oferit o reacţie savuroasă, la finalul partidei, de faţă cu selecţionerul Germaniei, Julian Nagelsmann.

Jurgen Klopp, reacţie savuroasă după Germania – Curacao 7-1

Jurgen Klopp a fost criticat în ultimele zile pentru o reacţie avută la adresa lui Julian Nagelsmann, care a fost considerată a fi una ironică. “Din fericire, Julian Nagelsmann face echipa… încă”, a spus Klopp. După meciul cu Curacao, fostul antrenor al lui Liverpool a dezvăluit că a regretat enorm cele declarate.

“Mai este un lucru pe care trebuie să îl spun. Trebuie să ne facem timp și pentru asta. Noi suntem, într-un fel, parte din această echipă și suntem sută la sută de partea voastră.

Am găsit deja cel mai urât cuvânt al anului: «încă». Aș fi vrut să-mi trag un pumn în față pentru că am spus asta, dar era deja prea târziu și eram în direct. Mi-a scăpat pur și simplu și nu are absolut nicio relevanță.

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Ce am realizat este că poimâine împlinesc 59 de ani și tot idiot am rămas. Suntem complet de partea voastră, indiferent ce faceți. Nimic din ceea ce am spus nu a avut intenția de a perturba procesul de aici”, a declarat Jurgen Klopp, la televiziunea Magenta TV.

Julian Nagelsmann a fost de faţă, în momentul în care Jurgen Klopp oferea declaraţii. Selecţionerul Germaniei era vizibil relaxat şi a schimbat câteva glume, ulterior, cu antrenorul care a scris istorie la Liverpool.

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