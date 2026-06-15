“Aş fi vrut să-mi trag un pumn”. Jurgen Klopp, reacţie savuroasă după Germania – Curacao 7-1. Ce i-a spus lui Nagelsmann

Jurgen Klopp a reacţionat, după ce Germania a învins-o cu 7-1 pe Curacao, în prima etapă a grupelor Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Jurgen Klopp este prezent în SUA, fiind analist la un post de televiziune. Antrenorul german a oferit o reacţie savuroasă, la finalul partidei, de faţă cu selecţionerul Germaniei, Julian Nagelsmann.
Jurgen Klopp, reacţie savuroasă după Germania – Curacao 7-1
Jurgen Klopp a fost criticat în ultimele zile pentru o reacţie avută la adresa lui Julian Nagelsmann, care a fost considerată a fi una ironică. “Din fericire, Julian Nagelsmann face echipa… încă”, a spus Klopp. După meciul cu Curacao, fostul antrenor al lui Liverpool a dezvăluit că a regretat enorm cele declarate.
“Mai este un lucru pe care trebuie să îl spun. Trebuie să ne facem timp și pentru asta. Noi suntem, într-un fel, parte din această echipă și suntem sută la sută de partea voastră.
Am găsit deja cel mai urât cuvânt al anului: «încă». Aș fi vrut să-mi trag un pumn în față pentru că am spus asta, dar era deja prea târziu și eram în direct. Mi-a scăpat pur și simplu și nu are absolut nicio relevanță.
Ce am realizat este că poimâine împlinesc 59 de ani și tot idiot am rămas. Suntem complet de partea voastră, indiferent ce faceți. Nimic din ceea ce am spus nu a avut intenția de a perturba procesul de aici”, a declarat Jurgen Klopp, la televiziunea Magenta TV.
Julian Nagelsmann a fost de faţă, în momentul în care Jurgen Klopp oferea declaraţii. Selecţionerul Germaniei era vizibil relaxat şi a schimbat câteva glume, ulterior, cu antrenorul care a scris istorie la Liverpool.
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