„Două degete mai jos și am fi câștigat!” Penalty-ul ratat care a schimbat istoria Generației de Aur

România nu va participa nici la această ediție de Campionat Mondial. „Tricolorii” au ajuns ultima oară la competiția supremă a planetei în 1998, dar povestea acelei Generații de Aur care a excelat cu precădere în Statele Unite, în 1994, a atârnat de un fir de ață. Geneza acelei mari echipe a avut la bază un moment dramatic, care i-ar fi putut schimba destinul.
Pe 17 noiembrie 1993, România lui Anghel Iordănescu a jucat meciul decisiv de calificare pentru Mondialul american la Cardiff, cu Țara Galilor. Ai noștri nu aveau voie să piardă, în timp ce galezii ar fi mers la turneul final cu o victorie. Pe Cardiff Arms Park, Hagi a deschis scorul, în minutul 32, după o acțiune spectaculoasă finalizată cu un șut din afara careului. Numai că lucrurile s-au complicat teribil în a doua repriză.
Un penalty care a schimbat transmisiunea BBC-ului
După o învălmășeală în careul nostru, Saunders a egalat în minutul 61, iar 120 de secunde mai târziu visul american al României părea mai departe ca niciodată. Gary Speed a fost blocat în careu de Dan Petrescu, iar arbitrul elvețian Kurt Röthlisberger a dictat lovitură de la 11 metri. Pentru britanici, a fost ceva extraordinar, cu valențe istorice. BBC, care transmitea meciul Angliei cu San Marino, a mutat transmisia în Țara Galilor, iar audiența a sărit de la 2,2 milioane de oameni la 12,9 milioane!
Paul Bodin, fundașul stânga al galezilor, a luat mingea. Era expert în penalty-uri, cu doar câteva luni înainte marcase de la 11 metri pentru echipa sa de club, Swindon Town, în barajul pentru promovarea în Premier League. Nu era genul de executant care să plaseze mingea cu finețe, dar trăgea tare, sus, adesea pe centrul porții.
„Era alb ca varul!”
„Îmi amintesc că m-am întors și l-am văzut pe Paul venind din poziția sa de fundaș stânga către punctul cu var. Era alb ca varul”, a povestit căpitanul galezilor, Barry Horne, pentru BBC. Bodin, în schimb, afirma că nu a simțit nici teamă, nici presiune. „Nu m-aș fi dus să execut dacă nu credeam că voi marca”, a explicat el.
Galezul a șutat puternic, pe centru, în timp ce Prunea al nostru a plecat, fără șanse, în dreapta. Doar că balonul a trosnit transversala porții de pe Cardiff Arms Park. Atât de tare, încât din acea bară ovală a ricoșat violent în afara careului României. Imediat, ai noștri au strâns rândurile. Au rezistat presiunii gazdelor, tot mai furioase, iar în minutul 83 au dat lovitura. Răducioiu, după o pasă primită de la Ilie Dumitrescu, a marcat golul victoriei, al calificării în America și al începutului celor mai fericiți ani din istoria echipei naționale.
„Paul Bodin se îndreaptă către minge…”
Meciul care ar fi trebuit să fie o sărbătoare pentru Țara Galilor s-a transformat într-o tragedie națională. „Țara Galilor este la un penalty distanță de primul ei Mondial după 35 de ani. Paul Bodin se îndreaptă către minge…”, a titrat, cu amărăciune, The Guardian. Jurnaliștii britanici au amintit și gestul lui Prunea, care înaintea execuției a sărutat mingea, superstițios. Bodin a șters-o, dar degeaba.
Într-un fel, pentru Bodin, schimbat la șase minute după ratarea penalty-ului, a fost cântecul de lebădă la națională. A mai prins doar trei selecții pentru Țara Galilor, iar amintirea acelei ratări îl va urmări toată viața. „Dacă mingea se ducea două degete mai jos, am fi câștigat. Am fost devastat, deși toți băieții mi-au spus că nu a fost vina mea. Portarul nostru, Neville Southall, de obicei atât de sigur pe el, a greșit la ambele goluri, dar era evident că oamenii aveau să mă blameze pe mine din cauza ratării”, spunea el.
La câteva zile după ratare, Bodin a marcat. Din penalty!
Culmea, trei zile mai târziu, pe 20 noiembrie, Swindon Town a primit un penalty în meciul de Premier League cu Ipswich Town. Paul Bodin, deși distrus psihic după ratarea care îi îngropase țara, a executat din nou. „Am marcat. Era datoria mea de profesionist să nu las ce se întâmplase cu Țara Galilor să afecteze echipa mea de club”, povestea el, pentru BBC.
În 2015, la 22 de ani de la acel meci, Bodin declara în presa galeză: „Acea ratare a definit aproape ultimii 22 de ani din viața mea. Am trăit cu durerea asta și nu o să dispară niciodată. Nu e un regret în sensul că aș vrea să retrăiesc momentul altfel… Am lovit mingea bine, dar nu a fost să fie. Am însă sentimentul că am ratat o șansă uriașă, care nu s-a mai repetat niciodată pentru generația noastră.”
- Abia în 2022 a reușit Țara Galilor să se califice la Cupa Mondială.
- Paul Bodin s-a retras în 2002 și a devenit antrenor. Ultima echipă pe care a antrenat-o este reprezentativa U21 a Țării Galilor.
- 61 de ani are azi Paul Bodin.
Țara Galilor – România 1-2
Țara Galilor: Southall – Melville, Young, Symons (‘53 Goss), Bodin (‘69 Allen) – Horne, Speed, Phillips, Giggs – Rush, Saunders
Antrenor: Terry Yorath
România: Prunea – Petrecu, Belodedici, Gh. Popescu, Prodan, Selymes (‘74 D. Munteanu) – Hagi, Sabău, Lupescu, Ilie Dumitrescu (‘89 Mihali) – Răducioiu
Antrenor: Anghel Iordănescu
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
- A fost titular contra Franței, apoi a ajuns la spital. Ce a pățit James Rodriguez
- Naţionala feminină de hochei a SUA a refuzat invitaţia lui Donald Trump! Comentariul preşedintelui despre campioanele olimpice
- Jocurile Olimpice Milano-Cortina au ajuns la final. Imagini spectaculoase de la ceremonia de închidere de la Verona
- Prime dublate pentru Mihai Tentea și George Iordache. Cât ar urma să încaseze după ce au scris istorie pentru România la JO
- SUA – Canada 2-1 (d.p). Jack Hughes a adus aurul olimpic pentru americani, după o finală pentru istoria hocheiului