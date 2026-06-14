U Cluj, întăriri de la CFR Cluj! Transferul plănuit de vicecampioana României

Universitatea Cluj se pregătește pentru eventualitatea despărțirii de Jovo Lukic și a identificat deja un posibil înlocuitor pentru atacantul bosniac, aflat într-o formă excelentă atât la nivel de club, cât și la Cupa Mondială din 2026.

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Evoluțiile foarte bune ale lui Lukic au atras atenția mai multor cluburi, iar conducerea ardelenilor încearcă să fie pregătită pentru orice scenariu în perioada de mercato. Atacantul a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai vicecampioanei României.

Atacantul care a fost dat afară de CFR Cluj, dorit de Universitatea Cluj

Oficialii lui U Cluj urmăresc atent situația lui Alibek Aliev, care a înscris deja de patru ori în Liga 1 în anul 2026 pentru CFR Cluj și care ar putea reprezenta soluția pentru compartimentul ofensiv, notează Fanatik. Mutarea ar urma să vină în contextul în care Jovo Lukic traversează cea mai bună perioadă a carierei. Bosniacul a impresionat în tricoul Universității Cluj și și-a crescut considerabil cota de piață după prestațiile din ultima perioadă.

Golul marcat de Lukic pentru Bosnia la Cupa Mondială din 2026 a stârnit și mai mult interes în jurul fotbalistului, iar o eventuală ofertă importantă ar putea determina clubul ardelean să ia în calcul o despărțire.

Aliev a fost pus pe liber de CFR Cluj, asta după ce evoluţiile sale au fost apreciate de specialişti, însă Ioan Varga a avut public o reacţie dură la adresa fotbalistului, pe care l-a acuzat că nu a performat la nivelul aşteptărilor.