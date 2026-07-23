Ce a spus Gigi Becali despre Eddy Gnahore şi Dennis Politic după FCSB – FK Auda 2-3: „A cerut el!”

FCSB a pierdut duelul cu FK Auda din turul 2 preliminar al Conference League, 2-3, după un gol venit în ultimele minute ale partidei în urma unei greşeli a lui Ştefan Târnovanu, cel care a fost bătut cu un şut la colţul scurt.

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Echipa bucureşteană a avut 3 debutanţi în primul 11, iar printre aceştia s-a numărat şi Eddy Gnahore, mijlocaşul defensiv transferat după ce i-a expirat contractul cu rivala din Liga 1, Dinamo.

Eddy Gnahore a cerut să fie schimbat la pauză după debutul la FCSB, dezvăluie Gigi Becali

Mijlocaşul francez nu a fost la cel mai bun nivel, fiind deseori depăşit de viteza jocului, iar în cele din urmă a rezistat pe teren doar o repriză la duelul dintre FCSB şi FK Auda. Gigi Becali a dezvăluit că Gnahore a cerut să fie schimbat, iar omul de afaceri a vorbit şi despre celălalt jucător fost la Dinamo pe care FCSB îl are în lot.

Latifundiarul din Pipera a fost întrebat dacă are încredere în Dennis Politic şi a fost clar în răspunsul său. De asemenea, acesta dezvăluie că Ştefan Târnovanu nu o să mai apere în meciurile din cupe europene, unde o să fie înlocuit de tânărul Matei Popa.

„Eddy Gnahore s-a cerut el să iasă la pauză. Aşa a vrut, nu ştiu de ce. El e foarte profesionist şi şi-a dat seama că nu-i bine să mai continue. Ce, intra vreodată Politic? Niciodată (n.r. nu-şi mai pune bază în el). Nu am avut schimbări.