Ce a spus Gigi Becali despre Eddy Gnahore şi Dennis Politic după FCSB – FK Auda 2-3: „A cerut el!”

FCSB a pierdut duelul cu FK Auda din turul 2 preliminar al Conference League, 2-3, după un gol venit în ultimele minute ale partidei în urma unei greşeli a lui Ştefan Târnovanu, cel care a fost bătut cu un şut la colţul scurt.
Echipa bucureşteană a avut 3 debutanţi în primul 11, iar printre aceştia s-a numărat şi Eddy Gnahore, mijlocaşul defensiv transferat după ce i-a expirat contractul cu rivala din Liga 1, Dinamo.
Eddy Gnahore a cerut să fie schimbat la pauză după debutul la FCSB, dezvăluie Gigi Becali
Mijlocaşul francez nu a fost la cel mai bun nivel, fiind deseori depăşit de viteza jocului, iar în cele din urmă a rezistat pe teren doar o repriză la duelul dintre FCSB şi FK Auda. Gigi Becali a dezvăluit că Gnahore a cerut să fie schimbat, iar omul de afaceri a vorbit şi despre celălalt jucător fost la Dinamo pe care FCSB îl are în lot.
Latifundiarul din Pipera a fost întrebat dacă are încredere în Dennis Politic şi a fost clar în răspunsul său. De asemenea, acesta dezvăluie că Ştefan Târnovanu nu o să mai apere în meciurile din cupe europene, unde o să fie înlocuit de tânărul Matei Popa.
„Eddy Gnahore s-a cerut el să iasă la pauză. Aşa a vrut, nu ştiu de ce. El e foarte profesionist şi şi-a dat seama că nu-i bine să mai continue. Ce, intra vreodată Politic? Niciodată (n.r. nu-şi mai pune bază în el). Nu am avut schimbări.
Jucătorul care urmează să între în primul 11 la FCSB
Să vedem cine o să apere, nu e în regulă aşa ceva, nu mai am încredere deloc. În campionat să facă ei ce vor. Nu am încredere în Târnovanu. În Popa am încredere. Nu (n.r. dacă vrea să cumpere portar)”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.
Pentru cei de la FCSB urmează returul din Letonia, de peste o săptămână, iar în cazul unei calificări va fi un duel cu învingătoarea dublei dintre NK Aluminij și Dinamo City. În tur s-au impus slovenii, 1-0.
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