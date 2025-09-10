Jurnal Antena Sport | Amintiri din curtea școlii - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Amintiri din curtea școlii
A început școala, iar campionii Crețu și Lixandru își amintesc că treceau mai rar pe acolo. Cei doi s-au concurat la pozne când erau școlari.
