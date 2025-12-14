Arsenal, victorie dramatică! S-a impus în minutul 90+5, după două autogoluri marcate de Wolverhampton - Antena Sport

Închide meniul
Arsenal, victorie dramatică! S-a impus în minutul 90+5, după două autogoluri marcate de Wolverhampton

Publicat: 14 decembrie 2025, 0:23

Jucătorii de la Arsenal / Profimedia

Arsenal a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Wolverhampton, în etapa a 16-a din Premier League.

După pasul greşit de la Birmingham, cu Aston Villa, din etapa trecută, Arsenal căuta victoria pe teren propriu, cu „lupii” din Wolverhampton, iar golul îndelung aşteptat a căzut abia în minutul 70.

Arsenal – Wolverhampton 2-1

A fost, de fapt, un autogol al lui Sam Johnstone, dar „tunarii” conduceau cu 1-0. Însă managerul oaspeţilor, Rob Edward, l-a aruncat în luptă pe Tolu Arokodare, iar atacantul nigerian a adus egalarea, în minutul 90.

Nu a fost însă o bucurie de durată pentru oaspeţi. Wolves a mai bifat un autogol, de această dată prin Yerson Mosquera, în al patrulea minut de prelungire, şi Arsenal s-a impus cu 2-1.

În clasament, cele două echipe sunt la poli opuşi: londonezii sunt lideri, cu 36 de puncte, în timp ce Wolverhampton e lanterna roşie, a 20-a, cu doar două puncte.

