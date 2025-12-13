Au bătut palma! Primul transfer al iernii la Real Madrid - Antena Sport

Real Madrid a bătut palma pentru primul transfer al iernii. Oficialii „los blancos” au bătut palma cu francezii de la Olympique Lyonnais pentru împrumutul brazilianului Endrick.
Atacantul în vârstă de doar 19 ani va fi cedat sub formă de împrumut la gruparea din Ligue 1, iar formația din Hexagon va avea și o clauză de cumpărare definitivă.
Endrick pleacă de la Real Madrid! Brazilianul și-a găsit echipă
Nemulțumit de numărul de minute de care beneficiază sub comanda lui Xabi Alonso, Endrick și-a pus agenții la treabă și le-a solicitat acestora să îi caute o altă echipă.
Brazilianul este pe placul celor de la Olympique Lyonnais, care au bătut palma cu Real Madrid pentru împrumutul jucătorului evaluat de Transfermarkt la 25 de milioane de euro.
Adus acum mai bine de un an pe ”Bernabeu” în schimbul a aproape 50 de milioane de euro, acesta a adunat 39 de meciuri pentru gruparea din La Liga, a marcat în șapte rânduri și a dat o pasă de gol.
🚨 BREAKING: Real Madrid and Lyon reach loan agreement for Endrick. @diarioas pic.twitter.com/gPqgn4jY4r
— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 13, 2025
- Xabi Alonso, reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid: „Fotbalul e prea exigent”
- Kylian Mbappe, apt pentru următorul meci al lui Real Madrid. Nouă jucători sunt OUT
- Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe
- Cota lui Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Cât a ajuns la valoreze fundaşul român
- Avertisment pentru Xabi Alonso! Anunţul care agită spiritele la Real Madrid: “Există limite”