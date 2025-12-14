Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a făcut anunţul după Rapid - Oţelul 0-2: "Vreau să lupt pentru trofee" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a făcut anunţul după Rapid – Oţelul 0-2: “Vreau să lupt pentru trofee”

Alex Masgras Publicat: 14 decembrie 2025, 0:09

Joao Lameira, în duel cu Claudiu Petrila, în timpul meciului Rapid - Oţelul / Sport Pictures

Joao Lameira a fost în culmea fericirii după ce Oţelul Galaţi a câştigat meciul din Giuleşti, contra Rapidului, cu 2-0. Gălăţenii au învins liderul la finalul unui meci solid, iar portughezul s-a numărat printre cei mai buni jucători ai echipei.

După ce a vorbit despre prestaţia echipei sale, Lameira a oferit declaraţii şi despre viitorul său. În acest moment, portughezul a atras atenţia mai multor echipe, iar el este conştient de acest lucru.

Joao Lameira, despre interesul celor de la FCSB: “Sunt pregătit pentru un pas mare, să lupt pentru trofee”

Printre acestea se numără şi FCSB, patronul campioanei României, Gigi Becali, declarând că îl va aduce la echipă atâta timp cât şi Lameira îşi doreşte acest lucru.

După victoria din Giuleşti, Lameira a spus că în acest moment se gândeşte numai la ce are de făcut în tricoul celor de la Oţelul Galaţi, dar a anunţat în acelaşi timp că este pregătit să facă pasul cel mare şi să meargă la echipe care se luptă pentru trofee:

“Desigur, sunt doar zvonuri. Știu de ele, dar mai am un an și jumătate de contract cu Oțelul și vom vedea ce va fi în viitor. Eu voi da tot ce am până la ultimul meci. Nu vreau să vorbesc despre interesul altor echipe. Cel mai important este să vedem cum voi fi în acest tricou.

Sunt pregătit pentru un pas mare, să lupt pentru trofee. Am 26 de ani, sunt pregătit pentru asta. Am luptat pentru acest lucru. Dacă se va întâmpla ceva bun în cariera mea, voi fi pregătit”, a declarat Joao Lameira, potrivit primasport.ro.

  • 750.000 de euro este cota de piaţă a lui Joao Lameira, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • 3 goluri şi 2 pase decisive a înregistrat Lameira în acest sezon pentru Oţelul Galaţi, în 17 partide

Rapid nu poate pierde primul loc în Liga 1 la finalul acestei etape, în ciuda înfrângerii, dar simte din plin presiunea urmăritoarelor. Giuleştenii sunt pe primul loc, cu 39 de puncte, în timp ce FC Botoşani este pe locul 2, cu 38 de puncte.

Dinamo o poate egala pe FC Botoşani, în cazul în care o va învinge pe Metaloglobus, în timp ce Universitatea Craiova are şansa de a veni la 2 puncte în spatele liderului, în cazul unui succes la Sibiu, cu Hermannstadt. În ceea ce o priveşte pe Oţelul, formaţia lui Laszlo Balint a urcat pe locul 6, cu 30 de puncte.

