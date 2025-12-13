Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini”

Daniel Işvanca Publicat: 13 decembrie 2025, 16:27

Suporteri Dinamo / SPORT PICTURES

Dinamo București luptă în sezonul acesta cu șanse reale la câștigarea titlului, iar Zeljko Kopic a cerut întăriri în această iarnă, pentru ca echipa alb-roșie să facă față pe ambele planuri.

Andrei Nicolescu a recunoscut acum ceva timp că postul de vârf este o problemă, motiv pentru care conducerea a ales să lucreze la transferul unui atacant de calibru.

Vladislav Blănuță, lovitura pregătită de Dinamo

Clasată pe ultima treaptă a podiumului după 19 etape disputate, Dinamo are obiectiv clasarea pe un loc de cupe europene. „Câinii” nu exclud și varianta câștigării titlului, însă pentru asta lotul lui Zeljko Kopic ar trebui întărit.

Potrivit gsp.ro, oficialii clubului din Ștefan cel Mare doresc să profite de situația tensionată în care se află Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev și să forțeze un transfer al atacantului chiar din această iarnă.

Conflictul acestuia cu suporterii ucraineni ar putea duce la o despărțire sau cel puțin la un împrumut cu opțiune de cumpărare. Evaluat în prezent la două milioane de euro, Blănuță a îmbrăcat în 10 rânduri tricoul echipei din Kiev.

