Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1 - Antena Sport

CFR Cluj păstrează șanse matematice pentru calificarea în play-off, după ce vineri s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Csikszereda, în jocul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1.

Imediat după jocul din Gruia, Daniel Pancu a evidențiat un jucător al ciucanilor și a transmis public că și l-ar dori în echipă. Este vorba despre brazilianul Anderson Ceará.

Anderson Ceará, jucătorul vizat de Daniel Pancu

Cu trei goluri și trei pase decisive în actuala ediție a Ligii 1, Anderson Ceará este unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Csikszereda. Brazilianul cu o cotă de piață de 300.000 de euro l-a impresionat pe Daniel Pancu, în meciul de vineri.

Tehnicianul „feroviarilor” a vorbit la flash-interviu despre jucătorul echipei nou promovate și a transmis public faptul că e interesat de serviciile sale, lucru confirmat și a doua zi dimineață.

„L-am remarcat de mult pe Anderson Ceara, l-am analizat mai multe meciuri, eu unul l-aș dori la echipă”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.