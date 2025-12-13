Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1

Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 13 decembrie 2025, 16:11

Comentarii
Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1

Daniel Pancu, CFR Cluj / Colaj Antena Sport

CFR Cluj păstrează șanse matematice pentru calificarea în play-off, după ce vineri s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Csikszereda, în jocul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după jocul din Gruia, Daniel Pancu a evidențiat un jucător al ciucanilor și a transmis public că și l-ar dori în echipă. Este vorba despre brazilianul Anderson Ceará.

Anderson Ceará, jucătorul vizat de Daniel Pancu

Cu trei goluri și trei pase decisive în actuala ediție a Ligii 1, Anderson Ceará este unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Csikszereda. Brazilianul cu o cotă de piață de 300.000 de euro l-a impresionat pe Daniel Pancu, în meciul de vineri.

Tehnicianul „feroviarilor” a vorbit la flash-interviu despre jucătorul echipei nou promovate și a transmis public faptul că e interesat de serviciile sale, lucru confirmat și a doua zi dimineață.

„L-am remarcat de mult pe Anderson Ceara, l-am analizat mai multe meciuri, eu unul l-aș dori la echipă”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
  • Club de Regates, Santos, Maringa și Santa Cruz-PE sunt echipele pentru care acesta a evoluat înainte de a ajunge la Csikszereda.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România
Observator
Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România
Cuvintele pe care Ladislau Boloni n-a mai apucat să i le spună niciodată tatălui său. Părintele s-a prăbușit în tribună și a murit
Fanatik.ro
Cuvintele pe care Ladislau Boloni n-a mai apucat să i le spună niciodată tatălui său. Părintele s-a prăbușit în tribună și a murit
18:12
S-a marcat cel mai rapid gol al sezonului în Premier League! Cine l-a reușit și de cât timp a avut nevoie
18:01
Nota primită de Ianis Hagi în Kayserispor – Alanyaspor! Internaţionalul român a jucat 71 de minute
17:42
Cristi Chivu vrea fundaș din Serie A! Mutarea ar costa 20 de milioane de euro
17:24
FotoMohamed Salah a revenit la Liverpool! Cum a reacţionat Anfield când egipteanul a intrat pe teren
17:23
Nota primită de Denis Drăguș în Rizespor – Eyupspor 3-0. Valentin Mihăilă, rezervă neutilizată
16:49
Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” 6 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”