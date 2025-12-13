Nota primită de Ianis Hagi în Kayserispor - Alanyaspor! Internaţionalul român a jucat 71 de minute - Antena Sport

Ianis Hagi a evoluat 71 de minute în meciul dintre Kayserispor – Alanyaspor, din etapa cu numărul 16 a campionatului Turciei. Titular, Hagi nu a făcut un meci foarte bun.

Dacă etapa trecută, internaţionalul român a avut cea mai bună notă a meciului Alanyaspor – Antalyaspor, acum lucrurile au stat diferit.

Ianis Hagi, nota 6.8 pentru evoluţia din Kayserispor – Alanyaspor

Pentru cele 71 de minute în care a jucat, Ianis Hagi a primit nota 6.8 din partea celor de la flashscore.com. În tot acest timp, el a avut un singur şut, din interiorul careului, care nu a prins spaţiul porţii.

Lucrurile nu s-au schimbat nici după ieşirea lui Ianis Hagi de pe teren, iar Kayserispor şi Alanyaspor au încheiat la egalitate partida, scor 0-0. În urma acestui rezultat, echipa lui Ianis Hagi a ajuns pe locul 9, cu 18 puncte.

Formaţia internaţionalului român mai are două meciuri de disputat din acest an. Urmează meciul din Cupa Turciei, de pe terenul lui Trabzonspor, după care va juca pe teren propriu cu Karagumruk.