Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat - Antena Sport

Retras definitiv la finalul sezonului 2022/2023, Florin Gardoș a revenit în fotbalul românesc, fiind protagonistul unei mutări spectaculoase la nivelul ligii a doua.

Concret, fostul fundaș de la FCSB și Universitatea Craiova va ocupa funcția de director sportiv la clubul Chindia Târgoviște, acordul fiind deja semnat. El și-a intrat în rol sâmbătă, 13 decembrie.

Florin Gardoș a semnat cu Chindia Târgoviște

Cu experiență la nivelul Ligii 1, dar și în Premier League, Florin Gardoș a revenit în fotbalul românesc și a fost instalat în funcția de director sportiv la clubul de fotbal Chindia Târgoviște.

Cu 14 selecții în cadrul echipei naționale de fotbal a României, fostul fundaș a semnat deja și a început activitatea încă de sâmbătă, 13 decembrie, anunță fanatik.ro.