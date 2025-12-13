Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat

Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat

Daniel Işvanca Publicat: 13 decembrie 2025, 16:49

Comentarii
Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat

Florin Gardoș / Instagram

Retras definitiv la finalul sezonului 2022/2023, Florin Gardoș a revenit în fotbalul românesc, fiind protagonistul unei mutări spectaculoase la nivelul ligii a doua.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, fostul fundaș de la FCSB și Universitatea Craiova va ocupa funcția de director sportiv la clubul Chindia Târgoviște, acordul fiind deja semnat. El și-a intrat în rol sâmbătă, 13 decembrie.

Florin Gardoș a semnat cu Chindia Târgoviște

Cu experiență la nivelul Ligii 1, dar și în Premier League, Florin Gardoș a revenit în fotbalul românesc și a fost instalat în funcția de director sportiv la clubul de fotbal Chindia Târgoviște.

Cu 14 selecții în cadrul echipei naționale de fotbal a României, fostul fundaș a semnat deja și a început activitatea încă de sâmbătă, 13 decembrie, anunță fanatik.ro.

  • Someșul Satu Mare, Concordia Chiajna, FCSB, Southampton, Universitatea Craiova, Poli Iași și Academica Clinceni sunt echipele pentru care a jucat
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România
Observator
Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România
Cuvintele pe care Ladislau Boloni n-a mai apucat să i le spună niciodată tatălui său. Părintele s-a prăbușit în tribună și a murit
Fanatik.ro
Cuvintele pe care Ladislau Boloni n-a mai apucat să i le spună niciodată tatălui său. Părintele s-a prăbușit în tribună și a murit
17:42
Cristi Chivu vrea fundaș din Serie A! Mutarea ar costa 20 de milioane de euro
17:24
FotoMohamed Salah a revenit la Liverpool! Cum a reacţionat Anfield când egipteanul a intrat pe teren
17:23
Nota primită de Denis Drăguș în Rizespor – Eyupspor 3-0. Valentin Mihăilă, rezervă neutilizată
16:30
Revoltă în India după vizita lui Lionel Messi! Siguranţa argentinianului a fost pusă în pericol
16:27
Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini”
16:11
Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” 6 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”