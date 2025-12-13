Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat - Antena Sport

Retras definitiv la finalul sezonului 2022/2023, Florin Gardoș a revenit în fotbalul românesc, fiind protagonistul unei mutări spectaculoase la nivelul ligii a doua.
Concret, fostul fundaș de la FCSB și Universitatea Craiova va ocupa funcția de director sportiv la clubul Chindia Târgoviște, acordul fiind deja semnat. El și-a intrat în rol sâmbătă, 13 decembrie.
Florin Gardoș a semnat cu Chindia Târgoviște
Cu experiență la nivelul Ligii 1, dar și în Premier League, Florin Gardoș a revenit în fotbalul românesc și a fost instalat în funcția de director sportiv la clubul de fotbal Chindia Târgoviște.
Cu 14 selecții în cadrul echipei naționale de fotbal a României, fostul fundaș a semnat deja și a început activitatea încă de sâmbătă, 13 decembrie, anunță fanatik.ro.
- Someșul Satu Mare, Concordia Chiajna, FCSB, Southampton, Universitatea Craiova, Poli Iași și Academica Clinceni sunt echipele pentru care a jucat
- Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea
- Imagini tragicomice din Liga a 2-a. Modul incredibil în care s-a schimbat tabela de scor la Chiajna
- Daniel Oprița, răspuns furibund la adresa lui Andrei Cian, după discuțiile cu Hermannstadt: „Să mă dea afară”
- Unde s-a ajuns la Steaua! Opriţa, detalii incredibile: “Doctorul nu ne dă vitamine că nu joacă echipa fotbal”
- CS Dinamo, umilită în Liga a 2-a! Steaua a câştigat. Rezultatele zilei