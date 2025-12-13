Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: "Ar fi perfect" - Antena Sport

Giovanni Becali l-a propus la Dinamo pe Joao Lameira, fotbalistul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. Căpitanul celor de la Oţelul Galaţi se bucură de mai multe oferte în această perioadă, fiind unul dintre cei mai căutaţi jucători din Liga 1.

Lameira se află şi pe lista polonezilor de la Widzew Lodz, formaţie care părea că îl va convinge pe portughez să semneze. Lucrurile s-au schimbat însă, după ce Gigi Becali a intrat pe fir.

Giovanni Becali l-a propus pe Joao Lameira la Dinamo

Cu toate acestea, Giovanni Becali, vărul lui Gigi Becali, crede că Joao Lameira s-ar potrivi de minune la rivala roş-albaştrilor, Dinamo. Agentul este de părere că echipa lui Zeljko Kopic se va putea bate la titlu dacă portughezul va ajunge în Ştefan cel Mare:

“Au nevoie de Musi și de Mazilu să-și revină. Cu Karamoko, Perica și încă un atacant… un mijlocaș box-to-box ca lumea și un fundaș dreapta. Au nevoie de un box-to-box de nivel înalt. Unul ca Lameira de la Oțelul ar fi perfect la Dinamo.

Karamoko ăsta nu e rău în atac, nu e încă integrat ca lumea, dar cu încă un atacant se pot bate la titlu”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.