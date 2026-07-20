Video Jurnal Antena Sport | Messi, Yamal şi ultimul bal

În seara în care a devenit de aur la Mondial, Yamal a fugit să-i şteargă lacrimile lui Messi. La 19 ani de la coincidenţa fabuloasă, s-au inversat rolurile: Messi a fost ţinut în braţe de noul star.