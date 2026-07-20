Jurnal Antena Sport | Messi, Yamal şi ultimul bal
În seara în care a devenit de aur la Mondial, Yamal a fugit să-i şteargă lacrimile lui Messi. La 19 ani de la coincidenţa fabuloasă, s-au inversat rolurile: Messi a fost ţinut în braţe de noul star.
În seara în care a devenit de aur la Mondial, Yamal a fugit să-i şteargă lacrimile lui Messi. La 19 ani de la coincidenţa fabuloasă, s-au inversat rolurile: Messi a fost ţinut în braţe de noul star.
Jurnal Antena Sport | Messi, Yamal şi ultimul balJurnal Antena Sport | Messi, Yamal şi ultimul bal
Jurnal Antena Sport | Spania e regina lumiiJurnal Antena Sport | Spania e regina lumii
Lionel Messi şi Lamine Yamal, încă o imagine pentru eternitateLionel Messi şi Lamine Yamal, încă o imagine pentru eternitate
Lionel Messi a plâns ca un copil după ultimul său meci la Campionatul Mondial. Eşec sever cu SpaniaLionel Messi a plâns ca un copil după ultimul său meci la Campionatul Mondial. Eşec sever cu Spania
Lionel Messi a încercat să obțină eliminarea lui Cucurella, în prelungirile finalei Spania - Argentina! Ce s-a…Lionel Messi a încercat să obțină eliminarea lui Cucurella, în prelungirile finalei Spania - Argentina! Ce s-a…