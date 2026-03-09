"Chivu, nu fi ca Inzaghi". Antrenorul român, avertizat de jurnaliștii italieni după eșecul din AC Milan - Inter - Antena Sport

Inter a pierdut pentru a doua oară în acest sezon contra lui AC Milan, iar la o zi distanță un jurnalist italian a venit în Gazzetta dello Sport cu un articol titrat astfel: “Chivu, nu fi ca Inzaghi. Scudetto-ul părea sigur de două ori, până când…“.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Derby della Madonnina, care le-a pus duminică seara față în față pe AC Milan și Inter, a fost câștigat la limită de “rossoneri” cu scorul de 1-0, meciul fiind decis de reușita lui Pervis Estupinan. Massimiliano Allegri a pus capăt astfel unei perioade de 15 meciuri fără înfrângere în Serie A pentru Cristi Chivu ș elevii săi, care câștigaseră 14 meciuri și făcuseră un singur egal.

Cum a pierdut Inter titlul de două ori cu Inzaghi

Odată cu eșecul liderului din Italia contra rivalei din oraș, distanța dintre Inter și AC Milan s-a redus la șapte puncte, cu 10 etape înainte de final. Deși “nerazzurrii” sunt în continuare într-o poziție extrem de bună pentru a câștiga campionatul, Chivu a primit deja un avertisment în presa din “cizmă”.

Antrenorul român a fost sfătuit să nu facă aceeași greșeală pe care a comis predecesorul său de pe Giuseppe Meazza de două ori, și anume să rateze titlul. Cel mai recent exemplu e cel de anul trecut, când după 29 de etape, Inter avea un avans de trei puncte față de Napoli. Formația de lângă Vezuviu a ajuns însă să pună mâna pe Scudetto la un punct distanță.

Nu a fost singurul sezon în care Inter părea în pole-position să câștige titlul, pentru că același lucru s-a întâmplat și în stagiunea 2021/22. Atunci, AC Milan era rivala principala, la fel ca în acest sezon, iar înainte de etapa cu numărul 24 din acea stagiune, când a avut loc Derby della Madonnina, “nerazzurrii” aveau un avans de patru puncte. Echipa antrenată de Pioli atunci a câștigat meciul și avea să câștige și titlul la două puncte.