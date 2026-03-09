"Chivu, nu fi ca Inzaghi". Antrenorul român, avertizat de jurnaliștii italieni după eșecul din AC Milan - Inter - Antena Sport

Inter a pierdut pentru a doua oară în acest sezon contra lui AC Milan, iar la o zi distanță un jurnalist italian a venit în Gazzetta dello Sport cu un articol titrat astfel: “Chivu, nu fi ca Inzaghi. Scudetto-ul părea sigur de două ori, până când…“.
Derby della Madonnina, care le-a pus duminică seara față în față pe AC Milan și Inter, a fost câștigat la limită de “rossoneri” cu scorul de 1-0, meciul fiind decis de reușita lui Pervis Estupinan. Massimiliano Allegri a pus capăt astfel unei perioade de 15 meciuri fără înfrângere în Serie A pentru Cristi Chivu ș elevii săi, care câștigaseră 14 meciuri și făcuseră un singur egal.
Cum a pierdut Inter titlul de două ori cu Inzaghi
Odată cu eșecul liderului din Italia contra rivalei din oraș, distanța dintre Inter și AC Milan s-a redus la șapte puncte, cu 10 etape înainte de final. Deși “nerazzurrii” sunt în continuare într-o poziție extrem de bună pentru a câștiga campionatul, Chivu a primit deja un avertisment în presa din “cizmă”.
Antrenorul român a fost sfătuit să nu facă aceeași greșeală pe care a comis predecesorul său de pe Giuseppe Meazza de două ori, și anume să rateze titlul. Cel mai recent exemplu e cel de anul trecut, când după 29 de etape, Inter avea un avans de trei puncte față de Napoli. Formația de lângă Vezuviu a ajuns însă să pună mâna pe Scudetto la un punct distanță.
Nu a fost singurul sezon în care Inter părea în pole-position să câștige titlul, pentru că același lucru s-a întâmplat și în stagiunea 2021/22. Atunci, AC Milan era rivala principala, la fel ca în acest sezon, iar înainte de etapa cu numărul 24 din acea stagiune, când a avut loc Derby della Madonnina, “nerazzurrii” aveau un avans de patru puncte. Echipa antrenată de Pioli atunci a câștigat meciul și avea să câștige și titlul la două puncte.
Față de cele două precedente, distanța dintre Inter și ocupanta locului secund e acum de șapte puncte și mai sunt 10 etape înainte de final, ceea ce înseamnă că AC Milan are șanse mai mici să ajungă pe primul loc până la finalul campionatului. Totuși, rămâne de văzut cum se va desfășura finalul stagiunii din Italia care se anunță extrem de interesant.
