Jurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj s-au săturat de sală. Pleacă în Italia, să iasă pe apă - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj s-au săturat de sală. Pleacă în Italia, să iasă pe apă
Campionii de la canotaj s-au săturat să tragă tare la sală. Vor să iasă pe apă. Şi în februarie vor pleca în Italia, unde e mai cald.
