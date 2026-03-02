Gigi Becali a reînceput "războiul" cu Răzvan Burleanu şi Kyros Vassaras! Îi vrea plecaţi: "Lăsaţi-ne, mă" - Antena Sport

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a avut o nouă tiradă la adresa preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani) şi la adresa şefului CCA, Kyros Vassaras (60 de ani).

Gigi Becali a criticat dur arbitrajele din Liga 1, acuzând că CFR Cluj ar fi fost avantajată în acest final de sezon regular. Becali le-a cerut lui Burleanu şi Vassaras să plece, cel mai vocal fiind la adresa şefului CCA.

Gigi Becali a tunat la adresa lui Răzvan Burleanu şi a lui Kyros Vassaras: “Lăsaţi-ne, mă, plecaţi”

Gigi Becali a comis şi un derapaj xenofob. Ulterior, el i-a cerut lui Burleanu arbitri străini la meciurile din Liga 1. Patronul FCSB-ului a spus că a tras “un semnal de alarmă” în privinţa arbitrajelor, pentru viitor, având în vedere că, în acest sezon, echipa lui a ratat oricum play-off-ul.

“(n.r: S-a discutat mult de greşelile de arbitraj) Este de râs. La CFR, noi acum eram în cărţi. Putea să-i bată Dinamo şi eram în cărţi.

Părerea mea e că Vassaras ar trebui să-şi dea demisia la ce s-a întâmplat. Pleacă, mă, lasă-ne, du-te, mă, la tine în Grecia, mă!