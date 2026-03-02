Gigi Becali a reînceput "războiul" cu Răzvan Burleanu şi Kyros Vassaras! Îi vrea plecaţi: "Lăsaţi-ne, mă" - Antena Sport

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a avut o nouă tiradă la adresa preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani) şi la adresa şefului CCA, Kyros Vassaras (60 de ani).
Gigi Becali a criticat dur arbitrajele din Liga 1, acuzând că CFR Cluj ar fi fost avantajată în acest final de sezon regular. Becali le-a cerut lui Burleanu şi Vassaras să plece, cel mai vocal fiind la adresa şefului CCA.
Gigi Becali a tunat la adresa lui Răzvan Burleanu şi a lui Kyros Vassaras: “Lăsaţi-ne, mă, plecaţi”
Gigi Becali a comis şi un derapaj xenofob. Ulterior, el i-a cerut lui Burleanu arbitri străini la meciurile din Liga 1. Patronul FCSB-ului a spus că a tras “un semnal de alarmă” în privinţa arbitrajelor, pentru viitor, având în vedere că, în acest sezon, echipa lui a ratat oricum play-off-ul.
“(n.r: S-a discutat mult de greşelile de arbitraj) Este de râs. La CFR, noi acum eram în cărţi. Putea să-i bată Dinamo şi eram în cărţi.
Părerea mea e că Vassaras ar trebui să-şi dea demisia la ce s-a întâmplat. Pleacă, mă, lasă-ne, du-te, mă, la tine în Grecia, mă!
Sau Burleanu. Lasă-ne, mă, Burlene, pleacă, mă, lasă să vină un român cu care să facem ceva în ţara asta, mă! Ne aduci străinii ca să ce, ne nenorocim?
«Nu vreau să aduc arbitri străini». Adu, mă, arbitri străini, tu ce faci?
(n.r: Totuşi, e un sistem VAR) Din moment ce el, Vassaras, nu comentează. Au văzut că Vassaras n-a comentat faza trecută a lui CFR cu Hermannstadt şi au zis «Înseamnă că ăsta este»… «Cappi» di tutti cappi cu «cappi» di tutti cappi. Capii de pe la Cluj cu capii de la Bucureşti. Capii de la Bucureşti cu capii de pe la Cluj s-au făcut «cappi» di tutti cappi”, a tunat Gigi Becali, într-o declaraţie susţinută la Palat.
Gigi Becali speră ca FCSB să prindă cupele europene din play-out
FCSB mai are şansa să prindă cupele europene doar din play-out. Echipa patronată de Gigi Becali e obligată să termine pe locul 7 sau 8 campionatul, apoi să câştige semifinala barajului pentru cupele europene cu cealaltă formaţie clasată pe primele două locuri în play-out. Ar urma finala barajului pentru Conference League, cu locul 3 sau 4 din play-off, în funcţie de cine câştigă Cupa României.
FCSB a suferit deja o importantă lovitură financiară, ratând aproape 1 milion de euro numai din drepturile TV. Dacă în sezonul trecut, când FCSB a câştigat campionatul, roş-albaştrii au încasat 2.6 milioane de euro din drepturile TV, acum vor încasa maximum 1.75 de milioane de euro. Acest lucru în cazul în care câştigă play-out-ul. Ratarea cupelor europene ar aduce o altă gaură, de câteva milioane de euro, în conturile clubului lui Gigi Becali.
