Jurnal Antena Sport | Ciprian Deac e mare fan Formula 1 - Antena Sport

Cipru – România, 21:45, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminarii. Echipele de start

Victor Angelescu, lucruri neștiute despre accidentarea lui Borza: „E neplăcut”. Ce a spus de transferul lui Leo Bolgado

Video Jurnal Antena Sport | Fanii români au cucerit centrul Nicosiei înainte de meciul naţionalei cu Cipru!

Video Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa s-au cinstit cu o bere în Filipine

Nu le-a trecut supărarea! Spaniolii anunţă că Real Madrid va boicota şi ediţia din 2025 a Balonului de Aur

1

Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic

2

Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1

3

Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB

4

Israel – Italia 4-5. Thriller cu 9 goluri la Debrecen. Kosovo, surpriza serii. Toate rezultatele din preliminariile World Cup

5

Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB

6

Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam”