Arne Slot a făcut anunţul, după ce Mohamed Salah a revenit în lotul lui Liverpool: "Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele" - Antena Sport

Arne Slot a făcut anunţul, după ce Mohamed Salah a revenit în lotul lui Liverpool: “Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele”

Alex Masgras Publicat: 14 decembrie 2025, 17:22

Mohamed Salah, după ce a fost introdus pe teren de Arne Slot, în Liverpool - Brighton / Profimedia

“Nu mai există probleme de rezolvat” cu Mohamed Salah, a asigurat antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, după ce l-a reintegrat în lot pe atacantul egiptean, sâmbătă, în meciul de campionat cu Brighton (2-0), informează AFP.

“Motivul pentru care nu a fost la Milano a fost interviul său. Fiecare poate avea propria părere: ar trebui să fie lăsat pe dinafară o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, timp de patru luni, doisprezece ani? Fiecare antrenor ia decizii diferite în această privinţă”, a răspuns Slot în conferinţa de presă de după meci, sâmbătă.

Arne Slot, după ce Mohamed Salah a revenit în lotul lui Liverpool: “Nu există nicio problemă de rezolvat”

Cei doi au discutat vineri, dar antrenorul nu a vrut să dezvăluie conţinutul schimbului discuţiei.

“Nu spun niciodată nimic despre conţinutul discuţiilor noastre (cu jucătorii), nu voi face o excepţie acum, dar cred că faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. El este din nou în lot şi, când a trebuit să fac prima schimbare, l-am introdus în teren”, a explicat tehnicianul olandez.

“Pentru mine, nu există nicio problemă de rezolvat. Pentru mine, este la fel ca în cazul oricărui alt jucător”, a insistat Slot.

Atacantul-vedetă Mohamed Salah a fost reintegrat în efectivul lui Liverpool pentru meciul de sâmbătă cu Brighton, în calitate de rezervă, la patru zile după neconvocarea sa pe motive disciplinare pentru Liga Campionilor.

Extrema egipteană în vârstă de 33 de ani şi-a exprimat dezamăgirea prin cuvinte dure adresate reporterilor, după egalul obţinut la Leeds (3-3), meci în care antrenorul Arne Slot l-a trimis pe banca de rezerve pentru a treia oară consecutiv, o situaţie inedită pentru vedeta cu 250 de goluri în 420 de meciuri pentru Liverpool.

Salah merge la Cupa Africii pe Naţiuni

Această ieşire mediatică l-a determinat pe antrenorul Arne Slot să-l nu-l reţină în echipă pentru meciul din Liga Campionilor cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu (1-0).

Salah a denunţat situaţia ca fiind “inacceptabilă”, invocând “promisiuni neîndeplinite” de către club după reînnoirea contractului său în aprilie şi a declarat că nu mai are nicio relaţie cu antrenorul. De asemenea, el a sugerat că meciul împotriva lui Brighton ar putea fi ultimul său cu Liverpool.

Salah va scăpa însă pentru o perioadă de tensiunile de la FC Liverpool, generate de declaraţiile sale la adresa antrenorului Arne Slot, urmând să participe începând de săptămâna viitoare la Cupa Africii pe Naţiuni la fotbal alături de naţionala Egiptului.

Vineri, Arne Slot anunţase că va discuta cu jucătorul înainte de a decide dacă acesta va face parte din grupul pentru meciul din etapa a 16-a din Premier League.

