Arne Slot a făcut anunţul, după ce Mohamed Salah a revenit în lotul lui Liverpool: "Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele" - Antena Sport

“Nu mai există probleme de rezolvat” cu Mohamed Salah, a asigurat antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, după ce l-a reintegrat în lot pe atacantul egiptean, sâmbătă, în meciul de campionat cu Brighton (2-0), informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Motivul pentru care nu a fost la Milano a fost interviul său. Fiecare poate avea propria părere: ar trebui să fie lăsat pe dinafară o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, timp de patru luni, doisprezece ani? Fiecare antrenor ia decizii diferite în această privinţă”, a răspuns Slot în conferinţa de presă de după meci, sâmbătă.

Arne Slot, după ce Mohamed Salah a revenit în lotul lui Liverpool: “Nu există nicio problemă de rezolvat”

Cei doi au discutat vineri, dar antrenorul nu a vrut să dezvăluie conţinutul schimbului discuţiei.

“Nu spun niciodată nimic despre conţinutul discuţiilor noastre (cu jucătorii), nu voi face o excepţie acum, dar cred că faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. El este din nou în lot şi, când a trebuit să fac prima schimbare, l-am introdus în teren”, a explicat tehnicianul olandez.

“Pentru mine, nu există nicio problemă de rezolvat. Pentru mine, este la fel ca în cazul oricărui alt jucător”, a insistat Slot.