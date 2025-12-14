Control antidoping imediat după Rapid - Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste - Antena Sport

Închide meniul
Control antidoping imediat după Rapid - Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste

Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste

Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste

Andrei Nicolae Publicat: 14 decembrie 2025, 8:45

Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste

Jucătorii de la Rapid și Oțelul, în timpul meciului din Giulești / Sport Pictures

Rapid a fost învinsă în ultima etapă din acest an disputată pe teren propriu, scor 0-2 în fața Oțelului Galați. După meciul care a avut loc în Giulești, opt jucători au fost supuși unui control antidoping, câte patru de la fiecare formație.

Duelul din Liga 1 dintre Rapid și Oțelul a fost marcat la final de un control la care au fost supuși fotbaliști de la ambele cluburi, în conformitate cu procedurile ANAD. Potrivit informațiilor gsp.ro, agenția antidoping a decis ca fotbaliștii chemați să ofere probe pentru teste să fie Jambor, Gojkovic, Vulturar și Manea (de la Rapid), respectiv Patrick, Rus, Bordun și Ciobanu (de la Oțelul Galați).

Control antidoping după Rapid – Oțelul

Dintre fotbaliștii chemați pentru control, patru au fost titulari, și anume Manea, Gojkovic, Rus și Bordun, iar restul de patru au intrat pe gazon din postura de rezerve. Conform sursei citate anterior, costul acestor teste ajunge la aproximativ 800 de euro.

Cel mai probabil, controlul antidoping efectuat după partida din Giulești este strict unul de rutină, ANAD-ul fiind criticată că a realizat prea puține astfel de teste în sezonul trecut. Spre exemplu, în stagiunea precedentă, după primele 29 de etape din Liga 1 se înregistraseră doar patru meciuri în care jucătorii celor două echipe au fost supuși testelor, potrivit golazo.ro.

În ultima etapă din anul 2025, Rapid o va întâlni din postura de echipă oaspete pe FCSB, în timp ce Oțelul va juca în fața lui FC Argeș.

