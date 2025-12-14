Petrolul - Universitatea Cluj 0-1. „Șepcile roșii” încing lupta la play-off - Antena Sport

Universitatea Cluj a obținut o victorie importantă în ceea ce privește lupta la play-off, asta după ce echipa antrenată de Cristiano Bergodi a câștigat cu 1-0 în deplasare pe terenul Petrolului.
„Șepcile roșii” au reșuti să dea marea lovitură în a doua repriză, când Omar El Sawy a punctat pentru oaspeți. Petrolul a ajuns la două înfrângeri la rând.
A doua înfrângere la rând pentru Petrolul
FCSB a mai primit o veste proastă, la doar o zi după ce Oțelul Galați s-a impus în mod surprinzător pe terenul liderului Rapid. Universitatea Cluj s-a impus la limită la Ploiești, scor 1-0 contra Petrolului.
Gruparea pregătită de Cristiano Bergodi a marcat unicul gol al partidei în minutul 63, atunci când fotbalistul împrumutat de la Rapid, Omar El Sawy, a înscris în poarta prahovenilor.
Au evoluat echipele:
- Petrolul: Krell – Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu – Dulca, Dongmo, Jyry – V. Gheorghe, Chică-Roșă, Grozav. Rezerve: Bălbărău – Boțogan, Doukansy, Doumtsios, Dumitriu, Guilherme, Hanca, Mateiu, Onguene, Paraschiv, Tolea. Antrenor: Eugen Neagoe
- U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Capradossi, Chipciu – D. Codrea, Murgia – Bic, El Sawy, Macalou – Lukic. Rezerve: Lefter, Coșa – Chinteș, Cisse, Drammeh, Fabry, Gheorghiță, Postolachi, M. Silva, Simion, Toșca, Trică. Antrenor: Cristiano Bergodi
