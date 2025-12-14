Petrolul - Universitatea Cluj 0-1. „Șepcile roșii” încing lupta la play-off - Antena Sport

Universitatea Cluj a obținut o victorie importantă în ceea ce privește lupta la play-off, asta după ce echipa antrenată de Cristiano Bergodi a câștigat cu 1-0 în deplasare pe terenul Petrolului.

„Șepcile roșii” au reșuti să dea marea lovitură în a doua repriză, când Omar El Sawy a punctat pentru oaspeți. Petrolul a ajuns la două înfrângeri la rând.

A doua înfrângere la rând pentru Petrolul

FCSB a mai primit o veste proastă, la doar o zi după ce Oțelul Galați s-a impus în mod surprinzător pe terenul liderului Rapid. Universitatea Cluj s-a impus la limită la Ploiești, scor 1-0 contra Petrolului.

Gruparea pregătită de Cristiano Bergodi a marcat unicul gol al partidei în minutul 63, atunci când fotbalistul împrumutat de la Rapid, Omar El Sawy, a înscris în poarta prahovenilor.

Au evoluat echipele: