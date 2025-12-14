Dinamo - Metaloglobus 1-0. "Câinii" deschid scorul prin super-execuția lui Soro - Antena Sport

Închide meniul
LIVE TEXT

Dan Roșu Publicat: 14 decembrie 2025, 18:11

Zeljko Kopic, în timpul unui meci - Sport Pictures

Dinamo şi Metaloglobus se întâlnesc în etapa cu numărul 20 a Ligii 1. Duelul va avea loc duminică, de la ora 17:45, pe Arena Națională din București.

Partida cu Metaloglobus este o oportunitate extraordinară pentru Dinamo de a ajunge la un singur punct distanţă de Rapid, după ce giuleştenii au fost învinşi pe teren propriu de Oţelul, 0-2.

Min. 24: GOL DINAMO! Alberto Soro deschide scorul pentru „câini” cu o super-execuție!

Min. 9: Ocazie importantă de gol pentru oaspeți! Neacșu șutează la colțul lung, intervine însă Epassy.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!

  • Dinamo: Epassy – Sivis, Mărginean, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Soro, Ad. Mazilu.Rezerve: Roșca – Licaciu, Tabuncic, Perica, Cr. Mihai, C. Soare, M. Toader, Ikoko, L. Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic
  • Metaloglobus: Gavrilaș – R. Neacșu, A. Camara, Aggoun, A. Sava – L. Lis, Bruno Moreira, Sabater, Zakir – Huiban, Ely Fernandes. Rezerve: Nedelcovici – Visic, Ubbink, Abbey, G. Dumitru, M. Tache, Celaj, M. Sârbu, Al. Gheorghe, Hadzic. Antrenor: Mihai Teja

De partea cealaltă, Metaloglobus e pe ultimul loc, cu doar 11 puncte, dar ilfovenii vin după a doua victorie a sezonului, 2-1 cu Farul lui Gică Hagi.

În meciul tur, Dinamo s-a impus cu 1-0, după un gol marcat de Cătălin Cîrjan în primul sfert de oră al partidei.

Zeljko Kopic: “Sunt buni”

“Meciul va fi greu. Sunt buni în acest moment. Au câștigat împotriva Farului și au avut și un meci bun în Cupă cu CFR Cluj. Au bătut FCSB, au avut un meci bun cu Universitatea Craiova. Domnul Teja face o treabă bună. Avem respect pentru ei.

Vom da totul pentru cele trei puncte. Jucăm în fața suporterilor. Echipa este în formă bună, iar din primul minut vom încerca să ne facem jocul. Boateng și Caragea au 4 cartonașe galbene. Toți jucătorii trebuie să fie la cel mai bun nivel. Trebuie să luăm cele trei puncte, este foarte important”, a spus Kopic, înainte de meciul cu Metaloglobus.

Dinamoviştii, cu gândul la titlu

Cătălin Cîrjan vrea titlul cu Dinamo în acest sezon şi rugămintea lui a mers şi către Moş Crăciun. Câinii vor maximum de puncte din ultimele două dueluri din 2025, cu Metaloglobus şi UTA.

“Sperăm la încă două victorii în campionat, să terminăm sus în clasament, astfel vom considera că va fi un an foarte bun pentru noi. Pentru mine, Crăciunul înseamnă familie.

Anul ăsta, i-am cerut titlul! Sperăm să ni-l aducă! Mă bucur să stăm cu copii, mai stăm o oră dacă e nevoie, sigur nu scap”, a declarat căpitanul dinamoviștilor.

