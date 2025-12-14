Haos fără precedent: naționala cu doi selecționeri a convocat un no-name din liga a șasea, deși are o bază de selecție uriașă! - Antena Sport

Închide meniul
Haos fără precedent: naționala cu doi selecționeri a convocat un no-name din liga a șasea, deși are o bază de selecție uriașă!

Ionuţ Axinescu Publicat: 14 decembrie 2025, 17:31

Arnold Mael Kamdem / Instagram

Cu o săptămână înainte de startul Cupei Africii, care se va desfășura în Maroc între 21 decembrie și 18 ianuarie, în echipa națională a Camerunului domnesc haosul și dezorganizarea.

Camerun, una dintre forțele tradiționale din Africa, se află într-o situație nemaivăzută. În acest moment, are doi selecționeri diferiți, pe David Pagou și belgianul Marc Brys, fiecare dintre ei cu propriul lot pentru turneul final! Pe deasupra, lotul convocat de Pagou sfidează orice logică și ridică numeroase semne de întrebare.

Lotul Camerunului, fără starurile echipei

Concret, selecționerul numit de Federația condusă de Samuel Eto’o i-a „sărit” din schemă pe starurile André Onana, Eric Choupo-Moting și căpitanul Vincent Aboubakar, trei dintre oamenii marcanți ai echipei.

Potrivit mai multor surse, Aboubakar a fost scos din lot chiar la cererea lui Eto’o, disperat să-și protejeze recordul de golgheter all-time al Camerunului. Cu 56 de goluri pentru „leii neîmblânziți”, Samuel Eto’o ar fi îngrijorat că Vincent Aboubakar, cu 45 de reușite, l-ar putea ajunge din urmă!

Jucător de 25 de ani, din liga a șasea braziliană, convocat la națională!

„Cireașa de pe tort” este convocarea lui Arnold Mael Kamdem, un mijlocaș în vârstă de 25 de ani. Kamdem evoluează la Sport Sinop, în a șasea ligă din Brazilia, și nu a evoluat niciodată pentru Camerun la nivel de seniori!

Decizia lui Pagou este complet ilogică, în contextul în care Camerun beneficiază de o bază de selecție uriașă, cu jucători în mai toate campionatele importante din Europa. În schimb, Kamdem a jucat toată cariera în Brazilia, la echipe obscure din ligile regionale.

Selecționerul l-a „descoperit” în urmă cu cinci ani

Explicația selecționerului întregește absurdul în care funcționează selecționata „leilor neîmblânziți”. Pagou a spus că îl știe pe Arnold Mael Kamdem și că l-a văzut cum joacă în urmă cu cinci ani, la naționala U20! Întâmplător sau nu, Pagou era atunci selecționerul echipei.

Potrivit Le Parisien, nu s-a întâmplat niciodată în istoria Camerunului să convoace un jucător din liga a șasea! Camerun debutează la Cupa Africii pe 24 decembrie, împotriva Coastei de Fildeș. Din grupa celor două mai fac parte Gabon și Mozambic.

