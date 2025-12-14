Rapid pregătește mutarea iernii în Liga 1! Giuleștenii vor să-i strice planurile lui Gigi Becali - Antena Sport

Se anunță o perioadă de transferuri interesantă în Liga 1, având în vedere faptul că tot mai multe echipe din fruntea clasamentului își doresc să se întărească.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapidul vrea să facă investiții importante pentru a se menține pe primul loc în clasament, iar pentru asta, oficialii clubului sunt gata să-i dea o lovitură de proporții FCSB-ului.

Rapid licitează pentru Joao Lameira

Rapid vrea să facă totul pentru a lua titlul în Liga 1, iar pentru asta oficialii sunt gata să rivalizeze cu FCSB-ului pe piața transferurilor. Potrivit digisport.ro, giuleștenii sunt gata să îl întoarcă din drum pe Joao Lameira de la Oțelul.

Widzew Lodz a oferit 500.000 de euro în schimbul portughezului, dar acesta ar tinde mai mult spre un transfer la FCSB, asta după ce Gigi Becali a precizat că și l-ar dori în echipă.

Sursa citată menționează că Rapid vrea să facă și ea o ofertă pentru fotbalist, în încercarea de a-l deturna din drumul către campioana României. Mai mult decât atât, gruparea alb-vișinie vrea să profite și de faptul că l-ar vrea pe João Paulo, lucru care ar ajuta în negocieri.