Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a semnat cu CFR şi va debuta după meciul cu Dinamo - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a semnat cu CFR şi va debuta după meciul cu Dinamo
Video

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a semnat cu CFR şi va debuta după meciul cu Dinamo

Pancu a semnat cu CFR şi a dat primele indicaţii la echipă. Cu Dinamo nu va sta pe bancă.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Rapidiştii au jucat fotbal pentru o cauză nobilă

Jurnal Antena Sport | Rapidiştii au jucat fotbal pentru o cauză nobilă

Jurnal Antena Sport | Rapidiştii au jucat fotbal pentru o cauză nobilă
Jurnal Antena Sport | Şeful federaţiei a admis că ştia de tensiunile dintre Golgotă şi Voinea

Jurnal Antena Sport | Şeful federaţiei a admis că ştia de tensiunile dintre Golgotă şi Voinea

Jurnal Antena Sport | Şeful federaţiei a admis că ştia de tensiunile dintre Golgotă şi Voinea
Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei nu a ratat niciun aur la competiţiile din acest an

Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei nu a ratat niciun aur la competiţiile din acest an

Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei nu a ratat niciun aur la competiţiile din acest an
Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a semnat cu CFR şi va debuta după meciul cu Dinamo

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a semnat cu CFR şi va debuta după meciul cu Dinamo

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a semnat cu CFR şi va debuta după meciul cu Dinamo
Rezumatul meciului Eliza Samara - Hoi Kem Doo 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier

Rezumatul meciului Eliza Samara - Hoi Kem Doo 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier

Rezumatul meciului Eliza Samara - Hoi Kem Doo 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier
23:36
Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa!
23:35
“O perioadă foarte grea” Reacţia lui Denis Ciobotariu la revenirea după două luni de absenţă! Ce a spus de derby
23:27
Dan Şucu îl dă afară pe Vieira? Pe cine pune manager sportiv la Genoa
22:57
VideoJurnal Antena Sport | Rapidiştii au jucat fotbal pentru o cauză nobilă
22:55
VideoJurnal Antena Sport | Şeful federaţiei a admis că ştia de tensiunile dintre Golgotă şi Voinea
22:53
VideoJurnal Antena Sport | Mihaela Cambei nu a ratat niciun aur la competiţiile din acest an
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 4 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 5 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 6 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”