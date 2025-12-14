Surpriză în Dinamo - Metaloglobus! Va fi titular după 676 de zile - Antena Sport

Dinamo o va întâlni pe Metaloglobus, în etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar Zeljko Kopic a pregătit o surpriză. Adrian Mazilu va fi titular pentru prima oară în tricoul “câinilor”, de la venirea sa la clubul din Ştefan cel Mare în vara acestui an.

Chiar dacă are doar 20 de ani, Adrian Mazilu a fost chinuit de accidentări în ultimul timp, iar debutul său la Dinamo a întârziat. În cele din urmă, el a debutat petnru “câini” pe 29 noiembrie, în victoria cu Oţelul, când a fost introdus pe final de meci.

Adrian Mazilu va fi titular în Dinamo – Metaloglobus

Pentru el au urmat apoi minute mai multe, în meciul din Cupa României cu Farul, dar şi în meciul cu FCSB, de etapa trecută, când a evoluat aproape jumătate de oră. După aceste trei apariţii, Zeljko Kopic îl va titulariza în premieră pe Adrian Mazilu.

Nu doar că va fi titular pentru prima oară la Dinamo, dar Adrian Mazilu va începe un meci din teren pentru prima oară după 676 de zile. Mai exact, el nu a mai fost folosit din primul minut de pe 7 februarie 2024, atunci când Vitesse, echipa pentru care evolua atunci, a învins-o pe Cambuur în Cupa Olandei.

Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo vara aceasta, după ce “câinii” au plătit 400.000 de euro pentru transferul său de la Brighton. Crescut de Academia Hagi, Mazilu a mai jucat pentru Farul şi Vitesse până acum.