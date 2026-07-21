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Vinicius şi-a făcut intervenţie estetică după Cupa Mondială. Cum arată acum, nici nu zici că mai e el

Radu Constantin Publicat: 21 iulie 2026, 16:29

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Vinicius şi-a făcut intervenţie estetică după Cupa Mondială. Cum arată acum, nici nu zici că mai e el

Vinicius, în timpul unui meci la Real Madrid/ Profimedia

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După ce a părăsit Cupa Mondială, Vinicius a decis să facă o schimbare în viaţa lui. Una importată, ar spune fanii. Starul Brazilei a apelat la o intervenţie estetică pentru o ajustare de look.

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Fotbalistul a mers la dermatologul Alessandro Alarcao, specialist în proceduri estetice pentru vedete, pentru o intervenție numită „armonizare facială”.

Intervenţia făcută de Vinicius a fost la nivelul bărbiei. Cu toate că doctorul amintit locuieşte la Miami, el a venit special în Brazilia pentru a-și oferi serviciile lui Vinicius și iubitei sale, Virginia.

Vinicius şi-a făcut intervenţie estetică
Vinicius şi-a făcut intervenţie estetică

„A fost o mare plăcere să-l avem pe Vini Jr. aici. Pe lângă faptul că este unul dintre cele mai mari talente din fotbalul mondial, este un tip cu o simplitate politețe și energie contagioase.

Mulțumim pentru încredere și pentru conversația plăcută! A fost o plăcere să vă avem la clinică. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare cariera! Vom susține mereu Brazilia și pe tine”, a scris Dr. Alessandro Alarcao, pe Instagram, unde a postat și o fotografie cu jucătorul.

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