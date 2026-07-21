Vinicius şi-a făcut intervenţie estetică după Cupa Mondială. Cum arată acum, nici nu zici că mai e el

După ce a părăsit Cupa Mondială, Vinicius a decis să facă o schimbare în viaţa lui. Una importată, ar spune fanii. Starul Brazilei a apelat la o intervenţie estetică pentru o ajustare de look.
Fotbalistul a mers la dermatologul Alessandro Alarcao, specialist în proceduri estetice pentru vedete, pentru o intervenție numită „armonizare facială”.
Intervenţia făcută de Vinicius a fost la nivelul bărbiei. Cu toate că doctorul amintit locuieşte la Miami, el a venit special în Brazilia pentru a-și oferi serviciile lui Vinicius și iubitei sale, Virginia.
„A fost o mare plăcere să-l avem pe Vini Jr. aici. Pe lângă faptul că este unul dintre cele mai mari talente din fotbalul mondial, este un tip cu o simplitate politețe și energie contagioase.
Mulțumim pentru încredere și pentru conversația plăcută! A fost o plăcere să vă avem la clinică. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare cariera! Vom susține mereu Brazilia și pe tine”, a scris Dr. Alessandro Alarcao, pe Instagram, unde a postat și o fotografie cu jucătorul.
- „Eroul” Argentinei ia în calcul retragerea de la națională, după finala pierdută cu Spania. Anunț de ultim moment
- La Liga cere demisa lui Gianni Infantino de la şefia FIFA: „Distruge fotbalul! E un sistem bolnav”
- Zlatan Ibrahimovic l-a făcut praf pe Paredes, după gestul golănesc din finala Cupei Mondiale: „Îi dădeam un cap în gură”
- L-a dat de gol pe Gianni Infantino? Preşedintele CONMEBOL, anunţ uriaş despre Cupa Mondială 2030
- Președintele Argentinei i-a dat de gol pe jucători. Decizia luată după eșecul din finala Mondialului