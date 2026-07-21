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Starul care a cucerit Cupa Mondială a ajuns pe lista Barcelonei! Cât ar putea costa transferul

Daniel Işvanca Publicat: 21 iulie 2026, 16:12

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Starul care a cucerit Cupa Mondială a ajuns pe lista Barcelonei! Cât ar putea costa transferul

Laporte, Unai Simon și Nico Williams / Profimedia

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Jucătorii care au cucerit Cupa Mondială anul acesta au stârnit interesul din toate colțurile lumii. Deși este evaluat la opt milioane de euro, Aymeric Laporte ar putea prinde un super-transfer la 32 de ani.

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Stoperul celor de la Athletic Club Bilbao a intrat pe radarul Barcelonei, care este gata să îi achite clauza de reziliere jucătorului care a mai evoluat pentru Manchester City și Al-Nassr.

Aymeric Laporte, aflat pe lista Barcelonei

Aymeric Laporte și-a relansat cariera odată cu câștigarea Cupei Mondiale, iar stoperul care a făcut cuplu cu Pau Cubarsi în naționala Spaniei este gata să facă un nou pas important la 32 de ani.

Potrivit jurnalistului Carlos Monfort, fundașul este în prezent pe lista Barcelonei, care ia în calcul să achite clauza sa de reziliere. Aceasta ar fi de sub 15 milioane de euro.

Laporte ar fi soluția ideală pentru defensiva catalanilor, mai ales că a jucat la Campionatul Mondial alături de Pau Cubarsi, celălalt titular din apărarea campioanei Spaniei.

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