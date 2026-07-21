Elias Charalambous şi Mihai Pintilii dau lovitura! Jucătorul alături de care au luat 2 titluri la FCSB semnează cu Levadiakos

Elias Charalambous şi Mihai Pintilii fac din nou echipă. De data aceasta, cei doi antrenori care au adus ultimele două titluri la FCSB o vor antrena pe Levadiakos, formaţie din Grecia.
Vara aceasta, ei întăresc echipa cu jucători români. După ce Pantea a ajuns la Levadiakos, un alt fotbalist a fost convins de Charalambous şi Pintilii să vină la echipa din Grecia.
Adrian Şut merge la Levadiakos! Va fi antrenat de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii
Adrian Şut este jucătorul care va merge la Levadiakos alături de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, potrivit jurnalistului Emanuel Roşu.
Vestea vine la scurt timp, după ce presa din Golf anunţa că se doreşte transferul lui Adrian Şut în această vară, iar o posibilă destinaţie este Al-Shabab.
Al-Ain a plătit suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Adrian Șut de la FCSB.
Și Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru mijlocaş, dar acesta nu-şi doreşte o revenire în fotbalul românesc, în contextul în care salariul lui se ridică la 1 milion de euro.
În ceea ce îi priveşte pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, cei doi au fost un cuplu de succes la FCSB, reușind să cucerească două titluri și două Supercupe, iar în competiţii europene au calificat echipa până în ”optimile” Europa League.
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