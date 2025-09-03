Jurnal Antena Sport | Fie vreme bună, fie vreme rea - Antena Sport

Închide meniul
Lupescu le dă speranțe mari dinamoviștilor, care încă așteaptă construcția noului stadion, de 25.000 de locuri.

 

Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească

Jurnal AntenaSport | Toamna se culeg victoriile

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie

Tricolorii naţionalei U16 au mereu grijă la ce mănâncă. Selecţionerul îi îndrumă

20:42
Încă un transfer ratat de Dinamo! Fotbalistul nu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic
20:35
Lovitură pentru Radu Drăgușin! Tottenham nu l-a inclus în lotul pentru Champions League
20:22
VideoNoua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească
20:10
VideoJurnal AntenaSport | Toamna se culeg victoriile
20:00
Modul inedit prin care Ilkay Gundogan le-a mulțumit fanilor lui Manchester City, după transferul la Galatasaray
19:33
VIDEOImagini șocante din Columbia! O arbitră a fost pălmuită de un jucător. De la ce a pornit totul
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 3 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 4 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 5 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 6 “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”