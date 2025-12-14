Eugen Neagoe, furios după Petrolul - U Cluj 0-1: „Ce să fac? Pot eu să o bag în poartă?” - Antena Sport

Petrolul Ploiești a suferit al doilea eșec la rând în Liga 1, fiind învinsă pe teren propriu de Universitatea Cluj, scor 1-0. Prahovenii nu au găsit drumul spre gol pe teren propriu și au rămas cu 19 puncte în clasament.

După fluierul final, tehnicianul Eugen Neagoe și-a strigat nemulțumirile și a precizat că adversarul a obținut cele trei puncte pe baza unei greșeli a echipei sale.

Eugen Neagoe: „Nu este simplu să digeri un asemenea joc pierdut”

La flash-interviu, tehnicianul „găzarilor” s-a declarat dezamăgit de evoluția partidei, în contextul în care echipa lui Cristiano Bergodi nu a avut șanse notabile de a marca.

„A fost un joc de luptă și a fost un joc în care nu cred că merita nicio echipă să câștige. A fost un joc echilibrat, fără ocazii. Nici U Cluj, dacă-mi aduc aminte, nu au avut nicio ocazie. Au marcat golul ăla din acea aruncare de la margine, după o greșeală a noastră. Am pierdut un joc în care adversarul nu-și creează nicio ocazie.