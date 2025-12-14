Genoa - Inter LIVE SCORE (19:00). Cristi Chivu, față în față cu echipa lui Dan Șucu - Antena Sport

Genoa și Inter se întâlnesc în această seară într-un meci din etapa cu numărul 15 din Serie A care va avea loc pe Stadio Luigi Ferraris. Partida dintre echipa antrenorului român și cea finanțată de Dan Șucu va avea loc de la ora 19:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Inter și Genoa oferă un duel extrem de interesant pe banca tehnică între doi foști coechipieri, respectiv Cristi Chivu și Daniele De Rossi. Cei doi au împărțit timp de patru ani vestiarul la AS Roma, între 2003 și 2007, după care fostul fundaș român a semnat cu Inter, o mutare extrem de contestată de fanii capitolinilor la momentul respectiv.

Genoa – Inter LIVE SCORE (19:00)

Acum, după ce au fost coechipieri dar și rivali pe teren, Chivu și De Rossi sunt față în față din postura de antrenori, iar meciul în care sunt angrenați se anunță unul extrem de interesant. Trupa “rossoblu” este neînvinsă în campionat de când a venit De Rossi în locul lui Vieira, în timp ce “nerazzurrii” au fost învinși pe final de Liverpool în UCL după o serie de trei victorii la rând.

În cazul în care Genoa câștigă, clubul finanțat de Dan Șucu și pentru care joacă Nicolae Stanciu va ajunge la 17 puncte și ar egala-o la puncte pe Torino, ocupanta locului 13. De cealaltă parte, o victorie în tabăra “nerazzurrilor” îi duce la 33 de puncte și îi face să rămână în zona de sus a ierarhiei.

Înainte de partida de pe Luigi Ferraris, Inter se află pe poziția a treia, în timp ce Genoa pe 15. În sezonul trecut, meciul de pe terenul “grifonilor” s-a încheiat la egalitate, scor 2-2 (Vogliacco, Junior Messias / Thuram x2).