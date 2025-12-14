Momente amuzante pe Arena Naţională! Un porumbel le-a dat bătăi de cap jucătorilor în Dinamo - Metaloglobus - Antena Sport

Începutul meciului dintre Dinamo şi Metaloglobus, din etapa cu numărul 20 a Ligii 1, a fost marcat de un moment amuzant. În minutul 4, un porumbel s-a aşezat pe gazonul de pe Arena Naţională.

Porumbelul nu mai putea să zboare, iar jucătorii au încercat să îl facă să iasă de pe teren, dar au avut ceva bătăi de cap.

Primul care a încercat să prindă porumbelul a fost Adrian Mazilu, fără succes însă. După ce au văzut că acesta nu are de gând să părăsească terenul, o persoană de pe margine, de la asistenţă medicală, şi-a asumat rolul de a prinde porumbelul. Şi acesta a avut mari bătăi de cap şi a avut nevoie de ajutorul lui Zakir pentru a prinde porumbelul.

În ceea ce îl privește pe Adrian Mazilu, nu doar că este titular pentru prima oară la Dinamo, dar Adrian Mazilu a început un meci din teren pentru prima oară după 676 de zile. Mai exact, el nu a mai fost folosit din primul minut de pe 7 februarie 2024, atunci când Vitesse, echipa pentru care evolua atunci, a învins-o pe Cambuur în Cupa Olandei.

Echipele de start în Dinamo – Metaloglobus

Dinamo: Epassy – Sivis, Mărginean, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Soro, Ad. Mazilu.Rezerve: Roșca – Licaciu, Tabuncic, Perica, Cr. Mihai, C. Soare, M. Toader, Ikoko, L. Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic