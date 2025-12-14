Real Madrid, acord verbal pentru transferul unui jucător de top din Bundesliga - Antena Sport

Real Madrid continuă căutările pentru aducerea unui fundaș central, iar Florentino Perez a găsit o altă variantă, după ce „los blancos” și-au retras interesul pentru Ibrahima Konaté.

Potrivit presei din Spania, Dayout Upamecano ar fi pe placul celor aflați în conducerea clubului. Contractul său cu Bayern Munchen expiră la finalul acestui sezon.

Real Madrid, acord verbal pentru transferul lui Dayot Upamecano

Real Madrid a făcut un obicei de a transfera fotbaliști aflați pe final de contract, iar Dayot Upamecano este un alt nume pentru care madrilenii și-au manifestat interesul.

După ce varianta Ibrahima Konaté a picat, acum aceștia sunt atrași de Dayot Upamecano. Fundașul francez are contract cu Bayern până la finalul sezonului și ar putea ajunge gratis pe ”Bernabeu” în vara anului 2026.

Mai mult decât atât, presa din Spania scrie că există deja un acord verbal între club și jucător. Cota sa de piață este în prezent de 60 de milioane de euro.