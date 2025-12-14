Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid, acord verbal pentru transferul unui jucător de top din Bundesliga - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Real Madrid, acord verbal pentru transferul unui jucător de top din Bundesliga

Real Madrid, acord verbal pentru transferul unui jucător de top din Bundesliga

Daniel Işvanca Publicat: 14 decembrie 2025, 18:34

Comentarii
Real Madrid, acord verbal pentru transferul unui jucător de top din Bundesliga

Jucătorii celor de la Bayern Munchen / Profimedia

Real Madrid continuă căutările pentru aducerea unui fundaș central, iar Florentino Perez a găsit o altă variantă, după ce „los blancos” și-au retras interesul pentru Ibrahima Konaté.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit presei din Spania, Dayout Upamecano ar fi pe placul celor aflați în conducerea clubului. Contractul său cu Bayern Munchen expiră la finalul acestui sezon.

Real Madrid, acord verbal pentru transferul lui Dayot Upamecano

Real Madrid a făcut un obicei de a transfera fotbaliști aflați pe final de contract, iar Dayot Upamecano este un alt nume pentru care madrilenii și-au manifestat interesul.

După ce varianta Ibrahima Konaté a picat, acum aceștia sunt atrași de Dayot Upamecano. Fundașul francez are contract cu Bayern până la finalul sezonului și ar putea ajunge gratis pe ”Bernabeu” în vara anului 2026.

Mai mult decât atât, presa din Spania scrie că există deja un acord verbal între club și jucător. Cota sa de piață este în prezent de 60 de milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât a ajuns sa coste un bilet la Cupa Mondială, cu 6 luni rămase până la turneul final: "Trădare monumentală"
Observator
Cât a ajuns sa coste un bilet la Cupa Mondială, cu 6 luni rămase până la turneul final: "Trădare monumentală"
Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo – Metaloglobus: „centralul”, chemat eronat la monitor! Ce spune regulamentul
Fanatik.ro
Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo – Metaloglobus: „centralul”, chemat eronat la monitor! Ce spune regulamentul
20:30
LIVE TEXTHermannstadt – Univ. Craiova 0-0. Debut “de foc” pentru Dorinel Munteanu
20:28
Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
19:48
Ionuț Radu, MVP în Celta Vigo – Bilbao 2-0! Portarul român a apărat un penalty
19:45
Dinamo – Metaloglobus 4-0. “Câinii” fac spectacol și se apropie la doar un punct de liderul Rapid
19:25
Cristiano Bergodi, concluzii după ce U Cluj a reintrat în lupta la play-off: „Trebuie să găsești un echilibru”
19:09
LIVE SCOREGenoa – Inter 0-2. Cristi Chivu, față în față cu echipa lui Dan Șucu
Vezi toate știrile
1 Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” 2 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 3 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 4 Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off 5 Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: “Ar fi perfect” 6 Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”