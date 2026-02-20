Scandal între fani şi clubul Dinamo din cauza câinelui care latră la o pană, înainte de Rapid: "Lipsă de decență" - Antena Sport

Înainte de derby-ul cu Rapid, Dinamo a publicat pe rețelele sociale un clip realizat cu AI.

Un câine înaintează pe zăpadă, pe un teren de fotbal, până în dreptul unei pene, apoi latră amenințător. Clipul este însoțit de un mesaj clasic de luptă al dinamoviștilor: „Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea!”

„Așteptarea a luat sfârșit, ne mai desparte doar o zi până la meciul contra celor de la Rapid București! Sâmbătă, câinii vor face tribunele de pe Arena Națională să vibreze!”, se mai arată în text.

Nu toţi fanii dinamovişti au gustat mesajul clubului, iar unii în consideră rasist.

“Postare mai rasistă n-am văzut! Pana… apoi lumina contra întuneric. Uf uf uf… venit din partea paginii oficiale”, sau „Urât gest… Rasismul trebuie condamnat, nu încurajat. Meciurile se câștigă pe teren, nu prin aluzii rasiste. Nu-mi ziceți că-i pană de vultur, că o dați în penibil”, au scris fanii pe reţelele de socializare.