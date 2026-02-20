Laszlo Balint, resemnat după Oțelul - UTA 2-2: „Șansele foarte mici” - Antena Sport

Oțelul Galați și UTA Arad au remizat în primul duel al rundei cu numărul 28 din Liga 1, scor 2-2. Oaspeții au avut un avantaj de două goluri, însă echipa lui Laszlo Balint a revenit incredibil.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe final de meci, arădenii au contestat vehement arbitrajul, după ce Alin Roman a căzut în careu, după un duel cu un adversar. Adrian Mihalcea s-a declarat nedumerit după fluierul final.

Laszlo Balint, resemnat în privința șanselor la play-off

Oțelul Galați a scos o remiză la meciul cu numărul 1000 din istoria clubului, însă rezultatul nu este unul care să mulțumească formația antrenată de Laszlo Balint.

Tehnicianul gălățenilor și-ar fi dorit o victorie pentru ca echipa sa să ia o opțiune serioasă în ceea ce privește o prezență istorică în zona de play-off.

„Am avut atitudine, mentalitate. Băieții au crezut că putem câștiga, chiar dacă am început prost. Șansele sunt foarte mici la play-off. Cu 47 de puncte am fi la egalitate cu alte echipe. Trebuie să credem până la final. Trebuie să adunăm puncte, înainte de înjumătățire. UTA cu 6 puncte are șanse mai mare decât noi să fie acolo.