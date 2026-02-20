Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Laszlo Balint, resemnat după Oțelul - UTA 2-2: „Șansele foarte mici” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Laszlo Balint, resemnat după Oțelul – UTA 2-2: „Șansele foarte mici”

Laszlo Balint, resemnat după Oțelul – UTA 2-2: „Șansele foarte mici”

Daniel Işvanca Publicat: 20 februarie 2026, 20:26

Comentarii
Laszlo Balint, resemnat după Oțelul – UTA 2-2: Șansele foarte mici”

Laszlo Balint / SPORT PICTURES

Oțelul Galați și UTA Arad au remizat în primul duel al rundei cu numărul 28 din Liga 1, scor 2-2. Oaspeții au avut un avantaj de două goluri, însă echipa lui Laszlo Balint a revenit incredibil.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe final de meci, arădenii au contestat vehement arbitrajul, după ce Alin Roman a căzut în careu, după un duel cu un adversar. Adrian Mihalcea s-a declarat nedumerit după fluierul final.

Laszlo Balint, resemnat în privința șanselor la play-off

Oțelul Galați a scos o remiză la meciul cu numărul 1000 din istoria clubului, însă rezultatul nu este unul care să mulțumească formația antrenată de Laszlo Balint.

Tehnicianul gălățenilor și-ar fi dorit o victorie pentru ca echipa sa să ia o opțiune serioasă în ceea ce privește o prezență istorică în zona de play-off.

„Am avut atitudine, mentalitate. Băieții au crezut că putem câștiga, chiar dacă am început prost. Șansele sunt foarte mici la play-off. Cu 47 de puncte am fi la egalitate cu alte echipe. Trebuie să credem până la final. Trebuie să adunăm puncte, înainte de înjumătățire. UTA cu 6 puncte are șanse mai mare decât noi să fie acolo.

Reclamă
Reclamă

Ei sunt cu problemele lor, noi cu ale noastre. Avem jucători cu probleme medicale, timpul este scurt. Să vedem cum reușim să ne antrenăm. Vedem cum o să găsim infrastructură. În ultimele două zile ne-am antrenat în balon și este foarte greu”, a declarat Laszlo Balint, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsul considerat cândva "mâncarea săracului", devenit delicatesă în restaurantele moderne ale lumii
Observator
Produsul considerat cândva "mâncarea săracului", devenit delicatesă în restaurantele moderne ale lumii
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
Fanatik.ro
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
20:20
VideoJurnal Antena Sport | Un şoc de la Şucu
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Încărcaţi pentru titlu
20:12
VideoJurnal Antena Sport | Susţinere pentru Lucescu
20:00
LIVE SCOREBotoşani – U Cluj 1-2. Duel decisiv pentru play-off, fără Cristiano Bergodi. 3 goluri în 20 de minute
19:54
VideoCătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul celor de la Audi, echipă debutantă în Formula 1
19:46
Veşti bune pentru România: Mihăilă a marcat din nou în Turcia!
Vezi toate știrile
1 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 2 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 3 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 4 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 5 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin 6 Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!