Laszlo Balint, resemnat după Oțelul - UTA 2-2: „Șansele foarte mici” - Antena Sport

Oțelul Galați și UTA Arad au remizat în primul duel al rundei cu numărul 28 din Liga 1, scor 2-2. Oaspeții au avut un avantaj de două goluri, însă echipa lui Laszlo Balint a revenit incredibil.
Pe final de meci, arădenii au contestat vehement arbitrajul, după ce Alin Roman a căzut în careu, după un duel cu un adversar. Adrian Mihalcea s-a declarat nedumerit după fluierul final.
Laszlo Balint, resemnat în privința șanselor la play-off
Oțelul Galați a scos o remiză la meciul cu numărul 1000 din istoria clubului, însă rezultatul nu este unul care să mulțumească formația antrenată de Laszlo Balint.
Tehnicianul gălățenilor și-ar fi dorit o victorie pentru ca echipa sa să ia o opțiune serioasă în ceea ce privește o prezență istorică în zona de play-off.
„Am avut atitudine, mentalitate. Băieții au crezut că putem câștiga, chiar dacă am început prost. Șansele sunt foarte mici la play-off. Cu 47 de puncte am fi la egalitate cu alte echipe. Trebuie să credem până la final. Trebuie să adunăm puncte, înainte de înjumătățire. UTA cu 6 puncte are șanse mai mare decât noi să fie acolo.
Ei sunt cu problemele lor, noi cu ale noastre. Avem jucători cu probleme medicale, timpul este scurt. Să vedem cum reușim să ne antrenăm. Vedem cum o să găsim infrastructură. În ultimele două zile ne-am antrenat în balon și este foarte greu”, a declarat Laszlo Balint, potrivit digisport.ro.
