Accidentare la Real Madrid! Jucătorul poate rata returul cu Benfica - Antena Sport

Real Madrid s-a întors cu o victorie de la Lisabona, în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions League, însă finalul de săptămână a fost unul cu ghinion pentru gruparea din La Liga.
Dean Huijsen a suferit o accidentare la ultimul antrenament al echipei și ar putea absenta chiar și de la partida retur, care va avea loc pe ”Santiago Bernabeu”.
Dean Huijsen, accidentare musculară
Săptămâna și accidentarea la Real Madrid. Alvaro Arbeloa a primit o nouă veste proastă dinspre staff-ul medical, asta după ce Dean Huijsen a acuzat dureri musculare în zona gambei de la piciorul drept.
Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului, acesta va lipsi între 5 și 7 zile de pe gazon, ceea ce înseamnă că ar putea rata returul cu Benfica, din UEFA Champions League.
Fundașul spaniol a jucat toată partida de la Lisabona și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren ai vicecampioanei din La Liga.
Parte médico de Huijsen.
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 20, 2026
- Barcelona și Atletico Madrid, pe urmele lui Andrei Rațiu. Anunțul spaniolilor despre transferul românului
- Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul, pe lista unui colos din Europa
- Joan Laporta, mesaj de luptă după ce Barcelona a pierdut primul loc în La Liga: “Mai sigur ca niciodată”
- “Nu m-am dus să-i agresez fizic”. Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu
- Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona – Barcelona 2-1: “Hai! Spune”