Accidentare la Real Madrid! Jucătorul poate rata returul cu Benfica - Antena Sport

Accidentare la Real Madrid! Jucătorul poate rata returul cu Benfica

Accidentare la Real Madrid! Jucătorul poate rata returul cu Benfica

Daniel Işvanca Publicat: 20 februarie 2026, 21:02

Accidentare la Real Madrid! Jucătorul poate rata returul cu Benfica

Jucătorii de la Real Madrid / Profimedia

Real Madrid s-a întors cu o victorie de la Lisabona, în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions League, însă finalul de săptămână a fost unul cu ghinion pentru gruparea din La Liga.

Dean Huijsen a suferit o accidentare la ultimul antrenament al echipei și ar putea absenta chiar și de la partida retur, care va avea loc pe ”Santiago Bernabeu”.

Dean Huijsen, accidentare musculară

Săptămâna și accidentarea la Real Madrid. Alvaro Arbeloa a primit o nouă veste proastă dinspre staff-ul medical, asta după ce Dean Huijsen a acuzat dureri musculare în zona gambei de la piciorul drept.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului, acesta va lipsi între 5 și 7 zile de pe gazon, ceea ce înseamnă că ar putea rata returul cu Benfica, din UEFA Champions League.

Fundașul spaniol a jucat toată partida de la Lisabona și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren ai vicecampioanei din La Liga.

