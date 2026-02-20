Canada s-a calificat în finala olimpică, după o revenire de senzație! MacKinnon a adus victoria cu 35 de secunde înainte de final - Antena Sport

Canada s-a impus cu 3-2 în fața Finlandei, în prima semifinală a turneului masculin de hochei pe gheață de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026. Fără veteranul Sidney Crosby, accidentat în sfertul cu Cehia, canadienii au trăit periculos până spre finalul partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finlanda a condus cu 2-0, dar Canada a reușit o nouă revenire spectaculoasă. Nathan MacKinnon, starul lui Colorado Avalanche, a fost marcatorul golului care o trimite pe Canada în finala de duminică, în timp ce finlandezii vor reveni pe gheață sâmbătă seară, pentru meciul care va decide câștigătoarea medaliei de bronz.

Canada s-a calificat în finala olimpică a turneului de hochei pe gheață

Cu trei minute înainte de finalul primei reprize, după eliminarea lui Sam Bennett, Sebastian Aho a câștigat excelent un angajament, iar Mikko Rantanen l-a învins pe Binnington cu un șut la vinclu. În repriza a doua, Sebastian Aho a fost eliminat, dar asta nu i-a împiedicat pe finlandezi să plece pe contraatac și să înscrie pentru a doua oară, prin Erik Haula.

Cu mai puțin de șase minute înainte de finalul reprizei a doua, Connor McDavid și Cale Makar au pasat decisiv la golul marcat de Sam Reinhart, în superioritate numerică. Echipa Canadei a alergat după golul egalizator care a venit cu 10 minute înainte de final. Shea Theodore, jucătorul lui Vegas Golden Knights, a marcat golul care a readus speranța în tabăra echipei lui Jon Cooper.

Cu 2 minute și 35 de secunde înainte de final, Niko Mikkola a fost eliminat pentru o crosă ridicată. După un asediu la poarta lui Saros, chiar în ultima secundă de powerplay, Nathan MacKinnon a marcat golul care avea să o trimită pe Canada în finală.