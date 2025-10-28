Jurnal Antena Sport | Fost la Viitorul și FCSB, Marco Dulca s-a întors din nou acasă - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Fost la Viitorul și FCSB, Marco Dulca s-a întors din nou acasă
Fost la Viitorul și FCSB, Marco Dulca s-a întors din nou acasă. De data asta, la Petrolul, unde n-a apucat să debuteze. Visul său la 26 de ani rămâne naționala.
