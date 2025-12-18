Real Madrid, aproape de un rezultat ruşinos în Cupa Spaniei! S-a chinuit cu o echipă din liga a treia - Antena Sport

Real Madrid a obţinut o calificare fără strălucire în optimile de finală ale Cupei Spaniei la fotbal, învingând greu în deplasare, cu scorul de 3-2, modesta echipă de liga a treia Talavera de la Reina, într-o partidă disputată miercuri.

Pe stadionul El Prado, cu capacitate de doar 6.000 de locuri, arhiplin, Kylian Mbappe a deschis scorul pentru “los blancos”, transformând un penalty în minutul 41. Autogolul lui Farrando din minutul 45 le-a oferit apoi oaspeţilor un avantaj de două goluri la pauză.

Talavera – Real Madrid 2-3, în Cupa Spaniei

Madrilenii şi-au îngreunat însă situaţia în finalul meciului, când le-a permis gazdelor să înscrie prin Arroyo în minutul 80. Mbappe le-a oferit un respiro colegilor săi, reuşind dubla în minutul 88, înainte ca Talavera să marcheze din nou în timpul adiţional, prin Di Renzo (90+1).

Tot miercuri, Atletico Madrid s-a impus cu scorul de 3-2 pe terenul amatorilor de la Atletico Baleares, formaţia atacantului român Florin Andone (în prezent accidentat). Francezul Antoine Griezmann a reuşit o dublă pentru madrileni, în minutele 16 şi 72, cealaltă reuşită a oaspeţilor aparţinându-i italianului Giacomo Raspadori (20).

Albacete a reuşit să elimine echipa Celta Vigo, la care joacă portarul român Ionuţ Radu, cu 3-0, la loviturile de departajare, scorul fiind egal, 2-2, la finalul celor 90 de minute regulamentare şi după prelungiri. Jefte Betancor (18), fostul atacant al echipelor FC Voluntari, Farul şi CFR Cluj, a deschis scorul pentru gazde, galicienii (fără Radu în lot) au întors rezultatul prin golurile reuşite de Yoel Lago (64) şi Borja Iglesias (76), dar Albacete a egalat in extremis, prin Jesus Vallejo (90+3), ex-Real Madrid.