Vin banii la CFR! Transferul se face astăzi: jucătorul face vizita medicală şi semnează - Antena Sport

Într-o perioadă critică pentru CFR Cluj din punct de vedere financiar, vine prima gură de oxigen. Astăzi se face transferul lui Emerllahu, care va aduce în conturile clubului 1,5 milioane de euro.
Mijlocașul kosovar a ajuns în Ucraina și urmează să oficializeze astăzi mutarea la Polissya Zhytomyr, după ce trece viziza medicală, anunţă digisport.ro. Emerllahu a fost adus în februarie 2025 de la FC Ballkani pentru 700.000 de euro, iar transferul lui aduce un profit de 800.000 de euro pentru ardeleni.
CFR Cluj ţinteşte în această perioadă şi transferul lui Louis Munteanu, pentru care speră să încaseze cel puţin 8 milioane de euro. Cu cei doi jucători vânduţi, clubul ar urma să supravieţuiască pe prima scenă fotbalistică din România.
