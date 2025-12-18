Toni Nadal, şocat de despărţirea dintre Carlos Alcaraz şi Ferrero: "Decizia nu are legătură cu tenisul" - Antena Sport

Închide meniul
Toni Nadal, şocat de despărţirea dintre Carlos Alcaraz şi Ferrero: "Decizia nu are legătură cu tenisul"

Tenis | ATP | Toni Nadal, şocat de despărţirea dintre Carlos Alcaraz şi Ferrero: "Decizia nu are legătură cu tenisul"

Toni Nadal, şocat de despărţirea dintre Carlos Alcaraz şi Ferrero: “Decizia nu are legătură cu tenisul”

Alex Masgras Publicat: 18 decembrie 2025, 10:38

Toni Nadal, şocat de despărţirea dintre Carlos Alcaraz şi Ferrero: Decizia nu are legătură cu tenisul

Carlos Alcaraz şi Juan Carlos Ferrero, în timpul unui antrenament / Profimedia

Toni Nadal, unchiul şi fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a comentat vestea care a luat prin surprindere lumea tenisului în acest final de an. Carlos Alcaraz a anunţat că s-a despărţit de Juan Carlos Ferrero, fostul număr 1 mondial care i-a fost antrenor în ultimii şapte ani.

Toni Nadal a recunoscut că a fost surprins de această decizie, spunând că s-ar fi aşteptat ca cei doi să îşi continue parteneriatul, în condiţiile în care au avut rezultate foarte bune, iar Alcaraz a încheiat anul 2025 pe locul 1 ATP. Cu toate acestea, el este de părere că decizia nu ar avea legătură cu tenisul, după ce a aflat că Ferrero ar fi fost dispus să continue.

Toni Nadal, despre despărţirea dintre Carlos Alcaraz şi Ferrero: “Relaţiile în lumea tenisului sunt dificile”

“Bineînţeles că m-a surprins această desprăţire, mai ales după un sezon atât de bun. Decizia logică ar fi fost ca acest parteneriat să continue. Sunt surprins, mai ales că Alcaraz a încheiat pe locul 1 anul. Înţeleg că e decizia lui Carlos, deoarece Ferrero susţine că voia să continue, aşa că îmi imaginez că decizia nu are legătură cu tenisul”, a declarat Toni Nadal, citat de marca.com.

Toni Nadal a explicat că relaţiile dintre antrenori şi jucători sunt dificile în lumea tenisului, experienţa pe care a avut-o el cu nepotul său fiind o excepţie. De cele mai multe ori, jucătorii nu vor să audă adevărul sau lucruri care deranjează din partea antrenorului:

“Relaţiile în lumea tenisului sunt dificile deoarece cel care plăteşte este jucătorul, iar el plăteşte de cele mai multe ori ca să audă ce vrea să audă. Pentru mine a fost mai uşor să îi spun jucătorului lucruri pe care nu voia să le audă, era nepotul meu (n.r. Rafa Nadal), era o relaţie diferită.

Mi-ar fi plăcut ca Ferrero să continue pentru că eu cred că a făcut o treabă foarte bună. Mi-ar fi plăcut să fie împreună până la final, deoarece amândoi s-au descurcat foarte bine”, am mai spus Nadal.

Cu toate acestea, fostul antrenor al lui Rafael Nadal nu crede că această despărţire va avea un efect negativ asupra lui Carlos Alcaraz: “Nu cred că îl va afecta pentru că este un jucător foarte bun”.

În acest sezon, Alcaraz a câştigat 71 de meciuri şi a încheiat anul 2025 pe locul 1 ATP, câştigând şi 8 titluri, printre care şi cele de la Roland Garros şi US Open. În total, alături de Juan Carlos Ferrero, el a cucerit 6 titluri de Grand Slam şi 8 titluri ATP Masters 1000.

1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
