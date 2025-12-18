Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce performanţă ar fi pentru Universitatea Craiova! Verdictul dat de specialişti: "Al doilea cel mai greu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Ce performanţă ar fi pentru Universitatea Craiova! Verdictul dat de specialişti: “Al doilea cel mai greu”

Ce performanţă ar fi pentru Universitatea Craiova! Verdictul dat de specialişti: “Al doilea cel mai greu”

Alex Masgras Publicat: 18 decembrie 2025, 9:38

Comentarii
Ce performanţă ar fi pentru Universitatea Craiova! Verdictul dat de specialişti: Al doilea cel mai greu

Jucătorii Universităţii Craiova / Profimedia

Universitatea Craiova joacă joi seară în ultima etapă din grupa principală Conference League pe terenul echipei lui Răzvan Marin, AEK Atena. După primele cinci etape, oltenii se află pe locul 23, cu 7 puncte, iar o victorie ar asigura calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şi un rezultat de egalitate ar fi bun pentru echipa lui Filipe Coelho, în cazul unui rezultat de egalitate joi seară. O eventuală calificare a Universităţii Craiova ar fi cu atât mai impresionantă ţinând cont de adversarii pe care i-au întâlnit oltenii în acest sezon european.

Universitatea Craiova, al doilea cel mai greu traseu din Conference League

Rakow, Noah, Rapid Viena, Mainz şi Sparta Praga au fost adversarele oltenilor de până acum, urmând ca AEK Atena să încheie această listă joi seară. Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova a avut al doilea cel mai greu traseu în grupa din Conference League, singura echipă cu adversari mai puternici fiind Aberdeen.

“Dacă Universitatea Craiova va termina în Top 24, atunci va reuşi acest lucru în ciuda faptului că a avut al doilea cel mai dificil traseu din grupa principală Conference League”, au scris cei de la Football Meets Data, pe Facebook.

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova a pierdut meciul de debut, de pe terenul lui Rakow, scor 0-2, după care a remizat în primul meci de acasă, cu Noah, scor 1-1. Au urmat apoi primele victorii din grupa principală, cu Rapid Viena şi Mainz. În etapa a cincea, oltenii au fost la un pas de a obţine un punct, dar au pierdut în minutul 89 meciul de pe teren propriu cu Sparta Praga, scor 1-2.

Dacă Universitatea Craiova trage tare pentru a termina în primele 24 de echipe, AEK Atena este la fel de motivată să câştige meciul de joi seară. Echipa lui Răzvan Marin se află pe locul 5, cu 10 puncte, şi vrea să încheie în grupa în primele 8 echipe, pentru a obţine calificarea directă în optimile de finală Conference League.

USR va vota propunerea pentru Ministerul Apărării. Fritz: "Are greutate politică"USR va vota propunerea pentru Ministerul Apărării. Fritz: "Are greutate politică"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Iubitul" Rodicăi Stănoiu, despre fostul ministru: Nu există îndrăgosteli, a fost ca o mamă pentru mine
Observator
"Iubitul" Rodicăi Stănoiu, despre fostul ministru: Nu există îndrăgosteli, a fost ca o mamă pentru mine
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
12:33
Săpunaru, adevărul despre refuzul de a mai juca la naționala României. Ce s-a întâmplat între el şi Piţurcă
12:21
Presa din Spania l-a “înţepat” pe Kylian Mbappe, după dubla cu echipa din liga a 3-a: “Să îi spună cineva”
11:41
Andrei Rațiu confirmă că au fost “două oferte mari” pentru el. A fost dorit în Germania şi Anglia
11:30
A venit nota de plată de la UEFA! Bayern Munchen, amendă usturătoare şi închidere parţială a stadionului
11:22
AEK Atena – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Meci decisiv pentru calificarea în play-off-ul Conference League
11:07
Ce sumă fabuloasă a investit Mihai Rotaru în transferuri în acest sezon: “Atenție! Numai în această vară”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 3 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 4 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia 5 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie” 6 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului