Ce performanţă ar fi pentru Universitatea Craiova! Verdictul dat de specialişti: "Al doilea cel mai greu" - Antena Sport

Universitatea Craiova joacă joi seară în ultima etapă din grupa principală Conference League pe terenul echipei lui Răzvan Marin, AEK Atena. După primele cinci etape, oltenii se află pe locul 23, cu 7 puncte, iar o victorie ar asigura calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.
Şi un rezultat de egalitate ar fi bun pentru echipa lui Filipe Coelho, în cazul unui rezultat de egalitate joi seară. O eventuală calificare a Universităţii Craiova ar fi cu atât mai impresionantă ţinând cont de adversarii pe care i-au întâlnit oltenii în acest sezon european.
Universitatea Craiova, al doilea cel mai greu traseu din Conference League
Rakow, Noah, Rapid Viena, Mainz şi Sparta Praga au fost adversarele oltenilor de până acum, urmând ca AEK Atena să încheie această listă joi seară. Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova a avut al doilea cel mai greu traseu în grupa din Conference League, singura echipă cu adversari mai puternici fiind Aberdeen.
“Dacă Universitatea Craiova va termina în Top 24, atunci va reuşi acest lucru în ciuda faptului că a avut al doilea cel mai dificil traseu din grupa principală Conference League”, au scris cei de la Football Meets Data, pe Facebook.
Universitatea Craiova a pierdut meciul de debut, de pe terenul lui Rakow, scor 0-2, după care a remizat în primul meci de acasă, cu Noah, scor 1-1. Au urmat apoi primele victorii din grupa principală, cu Rapid Viena şi Mainz. În etapa a cincea, oltenii au fost la un pas de a obţine un punct, dar au pierdut în minutul 89 meciul de pe teren propriu cu Sparta Praga, scor 1-2.
Dacă Universitatea Craiova trage tare pentru a termina în primele 24 de echipe, AEK Atena este la fel de motivată să câştige meciul de joi seară. Echipa lui Răzvan Marin se află pe locul 5, cu 10 puncte, şi vrea să încheie în grupa în primele 8 echipe, pentru a obţine calificarea directă în optimile de finală Conference League.
