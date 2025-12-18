Agenţia Naţională pentru Sport rămâne fără preşedinte! Bogdan Matei şi-a depus demisia - Antena Sport

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei a declarat, joi, pentru AGERPRES, că şi-a depus demisia din funcţie, decizia sa urmând să intre în vigoare începând cu data de 28 decembrie 2025.

Motivele renunţării sunt strict personale, a subliniat oficialul ANS.

“Mi-am depus demisia din funcţia de preşedinte al ANS începând cu 28 decembrie. Motivele sunt strict personale, nu au legătură cu nimic altceva. Este o problemă de familie, o problemă de sănătate şi nimic mai mult. Eu ţin să le mulţumesc tuturor celor din lumea sportului pentru tot ceea ce fac, le doresc mult succes şi Sărbători Fericite”, a spus el.

Bogdan Matei a menţionat că nu are informaţii privind posibilul său înlocuitor.

“Nu am idee despre cine va veni în locul meu, eu am înştiinţat conducerea partidului despre decizia mea. Demisia momentan nu a fost aprobată de prim-ministru, dar urmează să dea această decizie. Nu ştiu ce va decide prim-ministrul, dar până la urmă este o demisie”, a precizat Matei, potrivit agerpres.ro.