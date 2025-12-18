Cine este cel mai bun antrenor român din toate timpurile? Nume surpriză ales de Laszlo Boloni, nu e Mircea Lucescu! - Antena Sport

Ladislau Boloni a făcut un top al celor mai buni antrenori pe care i-a avut România în toate timpurile. Mircea Lucescu şi Ienei sunt pe locul 2 în preferinţele lui Boloni. Să vedem cine este “cel mai bun antrenor român” ales de tehncianul care l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo.

Pentru Ladislau Boloni cel mai bun antrenor român este Ștefan Kovacs. Despre el spune că a avut un impact semnificativ la nivel monidial. Ștefan Kovacs a fost selecţioner al României, dar a antrenat şi echipe ca Ajax, Panathinaikos sau Monaco.

„Pentru mine Kovacs este pe unu. Aici am, pe urmă, o problemă grea, între Ienei și Lucescu. De aceea, îi pun pe amândoi cu medalia de argint. Performanța lui Ienei…eu cred că nimeni altul nu ar fi putut să extirpe așa de mult din echipa pe care o avea.

Trebuia să-l respecți. Eu îți dau libertate de exprimare, tu dă-mi mie respect. Și, pentru acest lucru, aceasta gașcă pe care am format-o noi, acolo, cu diferite culturi, cu diferite capacități intelectuale… Ienei a fost un om deosebit. Mircea este un om foarte cult. De aceea mult, mai atent pe adversar. Pe lângă expresia adversarului. Tu, ca să te exprimi liber, trebuia să ai această limpede, eu îți dau această libertate.

Pe patru eu trebuie să spun, cu toate că am lucrat foarte puțin cu dânsul, el m-a chemat pentru prima oară la echipa națională, dar din cauza unui accident nu am putut fi prezent… Angelo Niculescu. El a spart gheața, el a dus naționala în Mexic și așa mai departe. Iar pe locul cinci îl pun pe mentorul meu (n.r. Tiberiu Bone)”, a spus Boloni, pentru iamsport.ro.