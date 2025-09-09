Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa s-au cinstit cu o bere în Filipine - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa s-au cinstit cu o bere în Filipine

Super eroii Alexa si Tamaş au parte de aventura vieţii la Asia Express. Mâncarea ca mâncarea, dar tot le-a picat o bere pe tavă în Filipine.

Jurnal Antena Sport | O campioană la anduranţă ecvestră şi-a investit toate economiile pentru a cumpăra un cal

Jurnal Antena Sport | Ulisses, fostul fotbalist ajuns campion la culturism. Americanul e fan Gică Hagi

Jurnal Antena Sport | Guti vorbeşte cu Răducioiu, la SuperMondial, despre românii care l-au inspirat în fotbal

Jurnal Antena Sport | Ciprian Deac e mare fan Formula 1

Jurnal Antena Sport | Ciprian Marica se visa baschetbalist profesionist în copilărie

21:45
LIVE TEXTCipru – România 0-0. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026
21:43
LIVE SCOREBosnia – Austria 0-0. Meci “de foc” în grupa României. Programul preliminariilor World Cup 2026
21:34
Barcelona nu revine pe Camp Nou! Catalanii au anunţat că vor juca pe un stadion de 6000 de locuri cu Valencia
21:30
LIVE SCORESan Marino U21 – România U21 0-1, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii deschid scorul
21:21
Surprize în primele două meciuri de marţi din preliminariile World Cup 2026
21:17
VideoJurnal Antena Sport | O campioană la anduranţă ecvestră şi-a investit toate economiile pentru a cumpăra un cal
